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    首頁 > 生活

    五福旅遊遭駭「旅客個資外洩」 觀光署開罰100萬

    2026/04/13 22:13 記者黃宜靜／台北報導
    今年1月27日五福旅遊遭駭客攻擊，觀光署接獲通報、展開行政調查後，裁處100萬元罰鍰。（圖擷取自MOPS公開資訊觀測站）

    今年1月27日五福旅遊遭駭客攻擊，觀光署接獲通報、展開行政調查後，裁處100萬元罰鍰。（圖擷取自MOPS公開資訊觀測站）

    首次上稿 22:01
    更新時間 22:13（新增五福旅遊回應）

    今年1月27日五福旅遊遭駭客攻擊，旅客護照、行程等資料外洩，業者對此致歉，並向警方報案，同時也通報主管機關交通部觀光署，觀光署接獲通報、展開行政調查後，決定裁處100萬元罰鍰。

    五福旅行社在1月27日晚上發布官方聲明指出，公司資安監控系統近日偵測到異常攻擊，第一時間啟動防禦機制，並盤查伺服器紀錄。初步清查主要集中於影像圖庫系統，而經資安專業單位深入鑑識後，確認受影響範圍比預期廣，部分旅客個資受損。初步確認受影響資料，包括部分旅客姓名、護照及行程內容。至於旅客信用卡及金流機敏資料，均採符合國際標準的加密存儲，或是委託第三方支付處理，未儲存於受攻擊伺服器中，信用卡資料安全無虞。

    五福旅行社今天發出重大訊息指出，依據交通部2026年3月25日交授觀業字第1153000683號函所諭，就2026年1月27日遭受網路駭客攻擊，致發生該次資安事件，違反《個人資料保護法》第27條第1項規定，裁處新台幣100萬元罰鍰。

    五福旅行社透過文字回應，該公司已優化資安機制及強化資訊安全系統，並遵循主管機關相關專業建議進行。五福旅遊的資安強化措施包含：導入ISO 27001資訊安全機制、加強資料去識別化與加密技術，強化入侵偵測與預警系統，實現「即時發現、即時阻斷」。

    五福旅行社強調，今年全面啟動大規模數位轉型，聚焦3大維度，包括：資安升級、電子簽章、導入Google Workspace企業生態系，強化營運韌性。

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