和美又見狗追人！孕婦騎車經嘉佃路被追10餘次 受驚尖叫險摔車

和美鎮今年已發生多起狗追咬民眾事件。（資料照）

彰化縣和美鎮再爆狗追人事件！1名孕婦日前騎機車行經彰化縣和美鎮嘉佃路時，突然從民宅衝出1隻猛犬朝她狂吠追咬，她嚇得當場放聲尖叫且差點摔車，婦人今（13日）晚返家又被追咬，氣得大罵「已經被狗狗追10幾次了，萬一哪天摔車後果不堪設想」。縣議員賴清美接獲陳情指出，和美鎮之前傳出有婦人被狗狗大軍追咬受傷，沒想到這次竟又有猛犬追孕婦，實在太離譜。彰化縣動物防疫所長董孟治指，根據影片已有狗追人的事實，最高可開罰1萬5000元。

25歲婦人向賴清美陳情說，她因為住在附近，每次回家一定都會經過嘉佃路，但每回都心驚膽跳，因為都會被某戶人家所飼養的2隻狗狗狂追咬；她因為懷第一胎，騎乘機車都相當小心，沒想到每次經過這條路都會被狗追，日前她返家時又被追咬，嚇得她失去重心，差點連人帶車摔出去，很擔心腹內孩子有個三長兩短。且不只是她被追咬10幾次，她的母親與友人也都曾被狗狗追咬。

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賴清美指出，和美鎮太平路之前有14隻「狗狗大軍」，2個多月來發生至少10起追咬民眾事件，還讓婦人摔車受傷，驚嚇指數破表，這14隻是有人飼養，放任遊蕩在外，飼主被依照動保法開罰3000到1萬5；沒想到仍有人不把家裡的狗圈養好或用繩繫好，放任狗狗在外追咬路過的民眾，實在太離譜。

董孟治表示，根據影片來看，這隻狗狗已有追人的事實，應該會對飼主開罰疏縱之責，罰鍰為3000至1萬5000元，他們明天將派員前往處理，避免再有狗追人事件發生。

女子走路經過被狗狗大軍追咬，畫面駭人。（資料照）

之前曾有婦人被狗狗大軍追咬受傷。（資料照）

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