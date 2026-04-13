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    首頁 > 生活

    高市愛河之心乳白、暗褐色交錯 環保局研判這原因

    2026/04/13 21:32 記者陳文嬋／高雄報導
    愛河呈現乳白色及暗褐色交錯。（市府提供）

    愛河呈現乳白色及暗褐色交錯。（市府提供）

    高雄市愛河之心呈現乳白及暗褐色交錯，環保局人員現場採水檢驗，除溶氧略低外，其餘數據無異常，沿線巡查也未發現異常排放，研判硫酸鈣膠體及藻類繁殖所致，將持續加強巡查取締。

    環保局今天接獲民眾陳情，發現愛河上游水色異常，立即派員前往稽查，發現愛河之心呈現乳白色混濁，以及暗褐色交錯，現場檢測水質pH為8.00，水溫33.8℃，溶氧2.63mg/L，導電度11.98 mS/cm，水色略黃無混濁，除溶氧略低外，其餘數據無異常。

    其中乳白色部分，根據環保局委託環境檢驗所鑑識顯示，因愛河屬感潮河段，當海水流入時有較多硫酸根與鈣離子，易形成硫酸鈣膠體，並因光線色散導致河水呈現乳白色；另經顯微鏡觀察發現少量隱藻孳生，當氣候炎熱、日照充足季節時，將會促使水中藻類繁殖，倘有優勢藻類繁殖時，則將使愛河呈現紅褐色或黃褐色等不同顏色。

    環保局人員於沿線巡查，未發現異常排放，將持續加強巡查取締。民眾若在河道發現非法排放或其他污染情形時，請撥打1999，稽查人員將立即前往查處及採樣蒐證，共同維護高雄水體環境品質。

    愛河呈現乳白色及暗褐色交錯。（市府提供）

    愛河呈現乳白色及暗褐色交錯。（市府提供）

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