教長今訪澎湖學校 政策鼓勵離島教師留任

離島教育轉型創新課程成前線示範，教育部長鄭英耀（右）今訪澎湖縣合橫國小，與學生一起上海廢藝術體驗課。（教育部提供）

離島教育不再只是補強資源，而是成為課程創新的前線。教育部長鄭英耀今（13）日赴澎湖參訪中小學，鄭英耀表示，為了鼓勵教師長期服務於偏鄉學校之意願，教育部調整偏鄉離島教師留任制度，放寬偏遠地區久任獎金採計方式，包括代理教師服務不中斷或因學校未開缺轉任他校等情形，年資可併計，校長年資認定也從寬處理，盼提升教師留任意願，穩定教學品質。

鄭英耀也表示，教育部透過國民教育輔導團、各類課程推動中心及各項專案計畫，支持學校課程發展。教育部國教署長彭富源表示，澎湖經驗顯示，在地資源不只是環境條件，更可轉化為課程核心，將持續透過政策支持，鼓勵學校結合社區與產業，打造兼具美感、實作與職涯導向的學習模式。

請繼續往下閱讀...

以澎湖合橫國小為例，離島首所公辦公營海洋教育實驗小學，善用海洋資源發展課程，以「OCEAN」為課程主軸，結合生態保育、文化認同、行動實踐與國際連結，課程內容從傳統褒歌、海廢創作到海洋科學探究與護海行動，讓學生在實作中學習，培養解決問題與團隊合作能力。

中正國小則設有全縣唯一藝術才能美術班，透過校園環境美學與在地文化創作，將自然景觀與文化意象轉化為藝術作品；馬公高中結合獨木舟與鄉土課程，並將海洋素材轉為創意工藝，在花火節展出，讓學習成果走入公共場域。

澎湖也展現「從課堂連結產業」的特色，中正國中作為職業試探與體驗示範中心，與大學及在地業者合作開設餐飲與電子實作課程，並與戶外教育中心共同辦理營隊；澎湖海事職校則設置船用柴油發電機組，讓學生在接近真實產業環境中學習操作，強化技職銜接。

離島教育轉型創新課程成前線示範，教育部長鄭英耀（左二）今訪澎湖縣中正國中，與學生一起上職探中心課程。（教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法