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    首頁 > 生活

    快趁週二洗衣曬被！週三後雨區擴及半個台灣

    2026/04/13 21:59 即時新聞／綜合報導
    週二各地晴朗穩定、高溫炎熱，白天高溫普遍來到30至33度，而低溫約為21至24度。（資料照）

    週二各地晴朗穩定、高溫炎熱，白天高溫普遍來到30至33度，而低溫約為21至24度。（資料照）

    未來降雨趨勢。週三東北部有雨，週五後雨區逐漸擴大。（圖由氣象署提供）

    未來降雨趨勢。週三東北部有雨，週五後雨區逐漸擴大。（圖由氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    週二（14日）天氣持續晴朗穩定，各地氣溫普遍偏高。南部近山區局部地區高溫可達36度以上，且中午前後紫外線強烈，民眾戶外活動需嚴防熱傷害並適時補水。

    中央氣象署預報，週二（14日）與今日天氣相似。降雨方面，僅午後山區有零星短暫陣雨；氣溫方面，環境吹西南風，各地晴朗穩定、高溫炎熱，白天高溫普遍來到30至33度，尤其南部近山區局部可能來到36度以上，且中午前後紫外線偏強，可能達到過量甚至危險等級，而各地低溫為21至24度。

    離島天氣方面，澎湖晴時多雲，24至28度；金門晴時多雲，22至27度；馬祖陰時多雲，18至23度。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週三台中以北到東半部地區可能會有些局部短暫陣雨，台中以南的中南部地區則維持多雲到晴，天氣無明顯變化；由於東北季風南下，北部、東半部白天高溫略降到27至29度，中南部仍然有30至32度或以上高溫出現的機會。

    週四鋒面會逐漸減弱，東北季風也趨緩，降雨將會減少，只剩下基隆北海岸、大台北東側以及宜蘭、花蓮還有些局部小雨或飄雨機會，北部地區大致為多雲，中南部地區以及台東地區為多雲到晴的天氣。溫度方面變化不大，與週三相似。

    紫外線指數方面，週二全台皆為「過量級」。

    空氣品質方面，週二環境風場為西南風，受微量境外污染物移入影響，全臺擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；晚間北部地區、馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    週二僅午後山區有零星短暫陣雨。（擷取自中央氣象署網站）

    週二僅午後山區有零星短暫陣雨。（擷取自中央氣象署網站）

    週二的紫外線指數，全台皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週二的紫外線指數，全台皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週二的空氣品質，澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    週二的空氣品質，澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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