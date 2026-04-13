「瑜珈境」無預警歇業 北市法務局：明台產險已啟動理賠程序

台北市政府法務局今（13）日表示，中正區瑜珈境仁愛教室有向明台產物保險股份有限公司「短期補習班履約保證保險」，業者3月27日在官網公告相關理賠事宜，消保官提醒消費者可逕向明台產險洽詢申請細節，以保障自身權益。（法務局提供）

連鎖瑜伽教室「瑜珈境」基隆、台北店在3月底無預警歇業，多位學員無法申請退費，老師也遭拖欠薪水。台北市政府法務局今（13）日表示，中正區瑜珈境仁愛教室有向明台產物保險股份有限公司投保「短期補習班履約保證保險」，業者在3月27日在官網公告相關理賠事宜，消保官提醒消費者可逕向明台產險洽詢申請細節，以保障自身權益。

法務局表示，台北市中正區瑜珈境仁愛教室「施化難陀有限公司附設臺北市私立境瑜珈短期補習班」於3月24日突然公告暫停營運。北市府除於當日立即啟動行政調查外，亦同時洽請業者履約保障承保公司明台產物保險股份有限公司啟動賠付程序。

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法務局表示，經調查瑜珈境仁愛教室有向明台產險投保「短期補習班履約保證保險」，保險金額新台幣200萬元，明台產險已於3月27日在官網公告相關理賠事宜，包括申請理賠的資格、方式、理賠範圍、申請需檢附的文件、理賠金額計算及時程等相關詳細資訊，消費者可逕上明台產險官網查詢，以維護自身權益。消費者如有任何消費上之爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及相關協助，以維護消費者權益。

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