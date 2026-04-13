女大生拿AI寫期末報告慘遭坑害 內行人傳授2大正確用法

近年人工智慧（AI）技術越發進步與普及，不僅讓民眾習慣透過AI尋求各種問題的答案，更有許多學生將它當成「寫作業神器」。示意圖。（美聯社資料照）

近年人工智慧（AI）技術越發進步與普及，不僅讓民眾習慣透過AI尋求各種問題的答案，更有許多學生將它當成「寫作業神器」，令家長與老師相當擔憂。近期一名女大生分享，她使用ChatGPT協助自己寫期末報告草稿，不料卻出現一堆憑空捏造的虛假數據與案例，所幸並未直接引用，否則恐被教授死當，貼文一出，掀起網友熱議。

一名自稱就讀台灣大學的女網友，10日在Dcard以「現在大家都用」為標題發布一篇關於使用AI的示警文章。原PO開頭便直言︰「千萬、絕對、不要直接把AI給的數據或個案，貼到你的PPT裡」，接著描述她近期有門課程得撰寫一篇關於「全球企業併購策略」的期末報告，她異想天開讓AI輔助自己，結果差點害慘自己與組員。

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原PO回憶，由於報告要使用的具體成功案例、併購金額與股價等資料較難尋找，因此她輸入相關需求，請AI聊天機器人ChatGPT幫她生成一篇草稿，ChatGPT也立即給出一篇數據十分準確、案例消息且分析相當詳細的報告，而她在看完後感到非常驚豔，興奮直呼「AI簡直是我的超人」，還打算直接用這些內容做成簡報上台報告。

不過這份看似完美的報告，經過組員進行「Double Check（雙重確認）」時，注意到數據有異，立即要求一起確認資料來源，結果整組人翻遍ChatGPT在案例中提到的公司、財報與各大財經新聞，才發現ChatGPT將毫無關聯的公司動態「無縫縫合」，甚至編造出看似極具說服力的分析，還強調聲稱「在業界引起很大轟動」。

原PO自嘲，沒想到她居然相信ChatGPT「一本正經胡說八道」，並心有餘悸表示，假如她們真的拿這些「虛構資料」上台報告，整組應該會被教授釘在黑板上洗臉洗到畢業。原PO提到，自己因為此事開始反思，AI究竟是人類生活中的好幫手還是敵人，也好奇其他人是否遇過類似案例，並在事後是否還敢繼續向AI詢問任何問題。

該文曝光後，釣出不少擅長使用AI的內行人，分享正確使用方式，像是提到AI強項其實是「總結與分析現有資料」，而非「自行生成數據」，因此若想尋找文獻或數據，應去使用會附上真實資料來源的AI，或者在指令中明確要求「AI必須基於可查閱之真實資訊回答，並標示出處」；如果真想避免AI給出虛構資料的風險，最好先自行去尋找具有權威性與正確性的原始資料，再將它們慢慢「餵」給AI去學習。

其他網友與AI世代學子們，則對原PO未經查證就直接使用的想法，感到相當不解，「這篇文最大的問題是：妳怎麼考上研究所的？」、「已知用火，AI產出的東西本來就該預設是錯誤的」、「念到台大居然沒意識到要查證，還好妳有神隊友」、「AI就是唬爛大王，現在才知道嗎？當然要求證真實性先」、「不要為了省時間，就把AI餵給你的東西直接當成真的去用，太多錯誤之外，還會失去思考能力」。

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