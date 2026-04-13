港口補給變在地觀光 基市府發郵輪船員200元抵用券

基隆市政府拚郵輪經濟，今天起到9月30日，發郵輪船員200元現金抵用券，希望促進船員在地消費。（記者俞肇福攝）

基隆市文化觀光局今天（13日）舉辦「2026基隆港郵輪船員觀光推動FUN KEELUNG」啟動記者會，基隆市長謝國樑宣布從今天起到9月30日，透過整合65家在地合作店家，結合船員200元現金抵用券、多國語言官方網站與地圖導覽等措施，吸引國際郵輪船員深入基隆市區消費，提升商圈經濟效益，並擴大城市國際能見度，讓船員從傳統「港口補給」升級為「在地觀光」。

謝國樑說，2025年基隆港郵輪停靠數達436艘次，創下歷史新高，展望2026年，包含麗星郵輪及地中海郵輪等3大品牌皆規劃增加航班，郵輪靠港數有望再創高峰。他指出，提升船員在地消費與體驗，是帶動整體郵輪旅客消費的重要關鍵。透過多語導覽與便利消費機制，讓郵輪船員在短暫停靠時間內，也能走入巷弄體驗基隆特色店家、景點風貌與文化底蘊。期盼透過船員的體驗分享，向其他船員及遊客推薦基隆，為城市創造更多國際曝光的機會。

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文化觀光局長江亭玫表示，市府首創發放每人200元「現金抵用券」，鎖定以基隆港為母港或多次靠港的郵輪船員，包括探索星號、歌詩達莎倫娜號及鑽石公主號等，預期吸引上千名船員進入市區消費，體驗在地美食、伴手禮及生活服務，預估可為地方創造逾百萬元經濟效益。

另外，為提升船員消費便利性，市府同步推出中、英、日、韓四語導覽地圖及數位導覽系統，並標示支援信用卡與數位支付之店家，協助解決語言與換匯問題，打造無障礙旅遊環境。

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