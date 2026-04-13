澎湖「蟲蟲危機」再起 西嶼鄉公所出招清除毛毛蟲大軍

澎湖縣西嶼鄉爆發「蟲蟲危機」，毛毛蟲大軍爬滿圍牆。（西嶼鄉公所提供）

澎湖因廢耕地眾多，除了優勢銀合歡霸占土地之外，還有「巴西胡椒木」，容易孳生「蟲蟲危機」，2021年曾大規模爆發，出現皮膚炎疫情，各家診所人滿為患。近日西嶼鄉又傳出「蟲蟲危機」，密密麻麻爬滿牆壁的恐怖景象，引發部份民眾「密集恐懼症」。

清明時節雨紛紛，潮濕陰暗天候給了毛毛蟲絕佳的生長環境，澎湖西嶼鄉開始出現大量毛毛蟲從鄰近私人廢耕地傾巢而出，越過圍牆直撲民宅。為了自救，西嶼村民展開「滅蟲大作戰」，使出渾身解數，灑石灰粉、甚至動用噴槍火烤，但毛毛蟲數量之多，讓人感覺殺不勝殺，即便死了一批，但後續「援軍」卻仍源源不絕，前仆後繼的毛毛蟲大軍，令村民相當無奈。

請繼續往下閱讀...

位居第一線的西嶼鄉公所接獲陳情後，第一時間展開滅蟲行動。鄉長李添進指出，公所最初使用對人體與環境相對友善的「蘇力菌」進行生物防治，需經毛毛蟲食入才能見效，反而吸引更多隱藏在廢耕地內的毛毛蟲現身「覓食」，而且還不同種。考量居民心理壓力與災情擴散，公所改弦易轍，改採化學藥劑「百滅寧」進行大規模噴灑。

經過連續5天藥劑攻防，毛毛蟲的密度顯著下降。由於這次爆發點集中在外垵、內垵，來源並非以往常見的銀合歡，研判可能與廢耕地內的「巴西胡椒木」有關。未來將積極協調地主，待藥期過後將出動重型機具徹底清理廢耕地並摧毀巢穴，確保「毛毛蟲之亂」不再死灰復燃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法