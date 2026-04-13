嘉義榮服處攜手飯店業打造關懷網絡 協助榮民就業發揮所長

退輔會副主委陳進廣（左二）日前拜訪兆品酒店總經理宋滿金（右二），雙方將深化合作。（嘉義榮服處提供）

國軍退除役官兵輔導委員會關懷榮民、榮眷，鏈結嘉義市兆品酒店，優先聘用榮民人才，讓退除役官兵發揮軍中養成的高執行力與紀律感，同時針對榮民自強學子，還提供認養金捐助及工讀機會。

退輔會副主委陳進廣日前拜訪兆品酒店總經理宋滿金，他稱讚宋滿金深耕嘉義30年，帶領兆品酒店成為標竿飯店，更發揮「人飢己飢」精神，將對榮民與榮眷的關懷，轉化為實際行動。

請繼續往下閱讀...

陳進廣表示，嘉義榮民服務處與兆品酒店簽署「就業合作備忘錄」並加入優惠特約商店，飯店優先聘用榮民人才，讓榮民在職場上重新找到價值。

他說，兆品酒店的服務品質、永續經營表現亮眼，包括環保旅館認證、餐飲衛生評核優級及地方金質獎等，還通過觀光署四星級旅館評鑑，未來雙方將深化合作，兆品酒店規劃率領廚藝團隊走入榮譽國民之家，為長輩烹煮家常料理。

陳進廣同時拜訪嘉義郵局局長陳雍宗，陳進廣說，嘉義榮服處與嘉義郵局建立聯合防詐機制，榮民、榮眷如有異常提領存款情形，就會即時通報，郵務士送信也會協助關懷探視獨老榮民眷，有效降低詐騙風險、響應「安心御老平台」政策，共同守護獨居長輩安全，代表退輔會致贈感謝狀表達謝意。

退輔會副主委陳進廣（左二）感謝嘉義郵局一起守護獨居榮民、榮眷，防長輩被詐騙。（嘉義榮服處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法