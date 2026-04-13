新北水利局花4個月打通500米浮洲污水管線 工作井12減為3

污水管線推進施工完成，機頭順利出坑。（新北市水利局提供）

新北市水利局完成「新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第一標」的關鍵節點，針對施工難度最高的僑中一街，歷時4個月成功打通長達5百米污水管線，透過技術突破，將工作井從12處精簡為3處，大幅減少圍籬占用路面，有效降低對地方交通及公車總站的衝擊，不僅疏通該區管網「下游瓶頸」，更為未來浮洲地區用戶接管奠定穩固基礎。

水利局長宋德仁表示，僑中一街位於該工程集污範圍最下游，地理位置極為重要，但現況路寬僅約4至6公尺，地下密布電力、電信、自來水及雨水箱涵等公用管線，幾乎無遷移空間，考量該路段為公車總站及周邊居民唯一聯外通道，若採傳統工法設置工作井，施工圍籬將占滿路面導致交通癱瘓，為此，施工團隊採取長達500米「長距離曲線推進工法」，避開複雜的地下障礙物，同時維持地區交通機能。

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宋德仁指出，此工法透過雷射導向與陀螺儀即時回傳數據，讓鑽掘機頭能在地下靈活轉向，精準繞過密集管線；同時在管線中設置多段「中壓管」進行動力接力，克服長距離推進的阻力限制，這項技術讓原本需設置12處工作井精簡至3處，大幅降低對地方交通與居民進出的衝擊，隨著下游幹線銜接完成，後續將分階段展開4754戶用戶接管，讓該地區環境衛生再升級。

新北市水利局施工人員在工作井中架設推進機台，以利後續推進作業。（新北市水利局提供）

施工人員針對曲線推進施工原理進行解說。（新北市水利局提供）

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