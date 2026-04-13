把握明天好天氣！ 週三「這些區域」降溫變天了

未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

把握明天（14日）週二好天氣，週三起北東轉雨、溫度略降！中央氣象署預報，明天各地晴朗穩定、高溫炎熱，各地白天30-33度，週三起一直到下週日受到兩波微弱鋒面通過、東北季風影響，北東白天溫度略降，也會轉為有雨的天氣，預估下週一東北季風減弱，僅剩東半部有局部短暫陣雨。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天跟今天天氣類似，各地晴朗穩定、高溫炎熱，僅午後山區零星短暫陣雨；週三微弱鋒面通過，桃園以北、宜蘭地區有局部降雨，竹苗、花東也有零星短暫陣雨，中南部影響較小，多雲到晴。

黃恩鴻指出，週四鋒面遠離，但水氣仍偏多，因此基隆北海岸、宜蘭地區局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴天氣；週五另一波微弱鋒面通過，迎風面北部、東半部局部短暫陣雨，竹苗、台東零星短暫陣雨，中南部則是多雲到晴。

黃恩鴻表示，週六、下週日受到東北季風影響，北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下週一東北季風減弱，僅剩東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲天氣，午後山區也有零星短暫陣雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，未來一週各地早晚22-24度，至於白天溫度部分，明天是最熱的一天，各地白天30-33度，週三、週四北東白天溫度略降，降至27-29度，週五到下週日北東白天溫度再略降至25-27度，中南部週三到下週日白天溫度都維持在29-31度。

辛樂克轉強烈颱風 對台無直接影響

黃恩鴻提醒，明天、週三金馬、明天晚上到週三清晨北部地區易有低雲或局部霧影響能見度；另外，受到颱風間接影響，週四之後基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

今年第4號颱風辛樂克已於昨天下午轉為強烈颱風，根據氣象署今天下午2點預報顯示，辛樂克颱風中心位置在北緯12.6度，東經148.1度，以每小時17公里速度，向西北西進行。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，預估路徑對台灣天氣沒有直接影響。

天氣提醒。（圖由氣象署提供）

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