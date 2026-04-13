3歲女童墜馬 家長不滿無人出現處理、后里馬場回應了

一名家長帶著3歲女童到后里馬場體驗騎馬，不料女童墜馬，抱怨場方未積極協助處理。（擷取自網路）

一名家長3日帶著3歲女童到后里馬場體驗騎馬，不料，馬匹失控，致女童墜馬，家長不滿無人出現處理；后里馬場人員表示，騎馬體驗有公告限5歲以上孩童騎乘，當下也有詢問是否就醫，家長回覆不需要，相關流程會再檢討。

有民眾在網路發文指稱，4月3日帶著3歲女童到后里馬場體驗騎馬活動，馬匹突然失控、導致小孩墜馬，幸未造成嚴重傷害，但整體處理過程令人失望。

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民眾指出，小孩墜馬後，現場無任何主管或相關人員主動出面協處、處理，他們得自行詢問清洗傷口、更換衣物的場所，收費服務缺乏安全與應變標準作業流程，未見安全管理、突發狀況處理流程，事件後也無人關心、追蹤後續，希望園方能加強現場人員訓練，保障遊客、孩童安全。

后里馬場人員表示，當時因旁邊工地出現巨響，馬匹受到驚嚇，出現反射動作，才導致孩童墜馬，事發當下，教練有跟客人確認是否就醫，家長回覆不需要，教練也有告知如有醫療行為或是後續需要協助等，都可來電馬場，至今未接獲家長聯繫，騎乘體驗有公告提供給5歲至65歲，售票員未口頭提醒，牽馬的人也未確認顧客身份，後續將加強標準作業流程。

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