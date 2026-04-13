2歲幼兒被拍打拖行、持剪刀恐嚇 新莊私幼最重可勒令停辦

新莊區私立吉尼爾幼兒園老師有拉扯、拍打幼童等行為，經提報教育局，教育局表示已掌握主要事證，將依法裁罰涉案人員，情節嚴重不排除勒令停辦。示意圖。（資料照）

新北市有民眾家中幼兒就讀新莊區私立吉尼爾幼兒園，家長懷疑園方老師不當對待學童，從私下錄音及調閱監視器影像發現幼教老師有拉扯、拍打幼童等行為，經提報教育局，教育局表示已掌握主要事證，將依法裁罰涉案人員，情節嚴重不排除勒令停辦。

賴姓家長表示，孩子包包（化名）目前2歲半，去年9月入學時尚未滿2歲，因語言發展較慢，希望透過幼兒園團體環境協助發展，但孩子入學後，很快出現強烈抗拒反應，甚至在前往學校途中就開始哭泣、搖頭等拒學情況。

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家長說，曾讓孩子攜帶秘密錄音設備，聽到幼教老師斥責、要求罰站或喝水等，向園方申請調閱監視器畫面，發現情況比錄音更為嚴重，有教師明顯用力方式拉扯孩子手臂，並連續拍打孩子身體，還有廚工進教室照顧幼童，疑似出現拍打幼童、以剪刀做出恐嚇動作等情形。

新北市教育局指出，今年1月12日接獲陳情後即入園稽查並調閱監視器畫面，並責令涉案3名人員立即停職，避免再接觸幼童。經查，王姓助理教保員涉及多次拍打幼兒手心及身體，柳姓廚工則有拍打幼童、持剪刀做出驚嚇行為及推壓拖行情形，經審議後分別裁罰6萬元及9萬元，並公告姓名、1年不得任職。

教育局表示，檢視監視器過程中，另發現蔣姓教保員疑涉其他不當對待情形，已擴大清查並納入調查，全案主要事證已掌握，預計4月底完成審議與公告。另查出該園涉及師生比不符、聘用未具資格人員入班等違規情事，已裁處園方24萬元，並公告園所名稱及負責人姓名，後續將視情節評估減收、停招，最重可勒令停辦或廢止設立許可。

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