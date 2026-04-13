迎接115年全民運 桃園市立田徑場啟動第二期修繕工程 提升觀賽體驗

桃園市立田徑場啟動第二期修繕工程，目標是為了提升觀賽體驗。（桃園市體育局提供）

桃園市立田徑場繼跑道及競賽設施整修完工，並取得國家級認證後，市府體育局啟動第二期優化修繕工程，本次工程將以「提升觀賽體驗」及「完善周邊機能」為核心，全面更新觀眾席地板及重點修繕相關設施，打造桃園市國際級田徑運動賽事環境，工程經費約4680萬元。

體育局長許彥輝表示，桃園市立田徑場自1993年啟用至今，已服役超過30載。為解決跑道老舊及認證逾期問題，市府首波整修工程已於去年12月18日取得中華民國田徑協會的國家級400公尺標準田徑場地再認證證書，並於今年1月24日對外開放使用。

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隨著專業賽道工程告一段落，市府隨即規劃第二期工程，旨在將硬體設備由競賽標準提升至全方位服務，為即將到來的115年全民運動會做好準備。

本次修繕計畫針對長期受損的觀眾區域與周邊機能進行強化，重點項目包括，觀眾席地板全面更新，以解決鋪面破損、滲漏水等問題，提供觀賽民眾安全、防滑且美觀的座位環境；進行草皮滾壓與養護，以提供符合標準賽事的競賽空間；重新規劃人流動線，提升民眾進出場的便利性；針對賽事指標性的聖火台外觀進行整修。

許彥輝表示，二期修繕工程關鍵目標是為了迎接115年全民運動會木球賽事，不僅要讓場地符合競賽標準，更要讓每一位進入田徑場的選手與市民，都能有舒適的休息空間與穩定的運動表現，讓桃園市立田徑場以嶄新姿態，迎接這場全國矚目的運動慶典。

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