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    淡江大橋5/12通車！ 今起連3天啟動「車輛載重試驗」

    2026/04/13 16:54 記者黃宜靜／台北報導
    今天起一連3天淡江大橋進行車輛載重試驗。（圖由公路局提供）

    今天起一連3天淡江大橋進行車輛載重試驗。（圖由公路局提供）

    淡江大橋將在5月12日通車，為審慎辦理通車前整備作業，交通部公路局在今（13）日啟動車輛載重試驗，透過實車加載及精密儀器量測，全面驗證橋梁在不同受力情境下的結構反應與整體表現，作為正式通車前橋梁安全重要驗證工作。

    公路局表示，車輛載重試驗的主要目的，在於驗證橋梁於自重及車輛荷重作用下的撓度、應變、振動及位移等反應情形，並比對橋梁設計分析結果，確認橋梁整體結構行為是否符合預期，同時作為後續橋梁安全、維護管理與監測應用的重要參據。

    公路局指出，車輛載重試驗分階段辦理，今天辦理靜態載重試驗，藉由不同車輛停放配置方式，量測橋梁於特定載重狀態下的反應；明天（14日）至後天（15日）則辦理動態載重試驗，模擬車輛實際通行時橋梁在不同車速條件下的受力與動態反應，以進一步掌握橋梁於實際運轉情境下整體表現。

    公路局指出，淡江大橋為連結淡水與八里地區的重要交通建設，正式通車前除持續推進各項工程收尾及整備作業外，也依計畫辦理各項檢測與驗證工作。此次車輛載重試驗即為其中重要一環，藉由完整試驗程序與科學化量測分析，審慎驗證橋梁結構行為，為後續通車作業奠定穩固基礎。

    公路局強調，淡江大橋從施工、檢測到通車前整備，各階段均秉持嚴謹態度辦理，後續也將持續依計畫完成各項驗證與整備作業，以審慎態度做好通車前各項準備工作及作業。

    今天先辦理靜態載重試驗，藉由不同車輛停放配置方式，量測橋梁於特定載重狀態下的反應。（圖由公路局提供）

    今天先辦理靜態載重試驗，藉由不同車輛停放配置方式，量測橋梁於特定載重狀態下的反應。（圖由公路局提供）

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