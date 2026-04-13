寶山三峰路龜裂如「豆腐塊」 鄉長：大型開發商應共擔修繕責任

寶山鄉長邱振瑋（粉紅上衣）建請新竹縣政府務必強勢介入，要求大型開發案業者負起社會責任，共同參與縣、鄉管道路的維護與經費分擔，建立開發者回饋地方的強制機制。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉內多起大型開發案如火如荼進行中，鄉長邱振瑋痛批，工程伴隨大量的重型施工車輛進出寶山，造成多條道路損耗，威脅用路人安全，以國道三號寶山交流道聯外道路-竹43鄉道三峰路最為嚴重，路面龜裂如「豆腐塊」；縣府工務處今日與寶山鄉公所會勘後表示將首度採取「剛性路面工法」徹底翻修，預計5月完成發包後進場施工。

邱振瑋表示，鄉內多起大型開發案帶來大量重型施工車輛，造成道路迅速劣化、殘破不堪。「開發商在地方獲利，絕不能將外部成本轉嫁給在地居民！」他建請新竹縣政府務必強勢介入，要求業者負起社會責任，邀請業者共同參與縣、鄉管道路的維護與經費分擔，建立開發者回饋地方的強制機制，不應由全民納稅錢為開發商造成的道路損耗「埋單」。

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邱振瑋指出，竹43鄉道三峰路是寶山的主要交通動脈，卻長期承受重車壓迫而損耗，尤其是環南路至嵩翠路口的路段，路面殘破不堪，嚴重威脅用路人的生命安全。其他開發案的聯外道路還有水仙路、山湖路、雙林路、新湖路等。

縣府工務處表示，針對損壞最為嚴重的環南路與三峰路路口，由於路基結構已崩壞，傳統柏油無法支撐，將首度採取「剛性路面工法」徹底翻修，施作範圍長40公尺、寬16公尺，預計於5月完成發包。在正式開工前，針對現有致命坑洞，將先行進行緊急修補，以防發生交通意外。

寶山鄉公所表示，會勘中提出3種專業修繕工法，未來將視路段受損特性與車流量，分別在三峰路不同區段進行試辦，尋求最能抗壓、耐用的道路解決方案。另縣府近期也將召集周邊相關單位，針對道路長期的「養護分工」進行研商，確保修復後的路面不再迅速崩塌，還給鄉民一條安全、平整的回家路。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋痛批，大型開發案帶來大量重車碾壓，造成三峰路等多條道路損耗，威脅用路人的生命安全。（寶山鄉公所提供）

新竹縣政府和寶山鄉公所今日於竹43鄉道三峰路現勘。（寶山鄉公所提供）

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