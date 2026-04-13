去年國人赴瑞士近26萬人次 格林德瓦鎖定台灣高端客群推深度體驗

瑞士格林德瓦旅遊局副總監Isabelle vom Dahl（右）表示，去年台灣旅客赴瑞士過夜旅遊將近26萬人次。（記者黃宜靜攝）

瑞士旅遊超夯！據瑞士國家旅遊局最新統計，去年台灣旅客赴瑞士過夜旅遊將近26萬人次，其中「格林德瓦」小鎮位於少女峰地區，是許多旅人必經之地，且四季美景魅力不同，並觀察到，台灣市場特別偏好精緻、高端旅遊體驗，鼓勵旅客延長停留時間，全年感受格林德瓦四季山岳童話魅力！

根據瑞士國家旅遊局最新數據，2025年台灣旅客赴瑞士過夜將近26萬人次，且在歐洲知名景點少女峰部分，台灣市場在團體旅遊國際客源中拿下第5名。

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瑞士格林德瓦旅遊局副總監Isabelle vom Dahl表示，全球旅客趨之若鶩的知名景點「歐洲屋脊」少女峰地區是由多個小鎮組成，各個山峰有不同體驗、風貌，而「格林德瓦」小鎮則位於少女峰地區最具代表性地標之一的艾格峰山腳下。

Isabelle指出，格林德瓦3大日遊景點，包括：曼利申、少女峰、菲斯特等，且其四季有不同玩法，冬天除了滑雪，也有當地傳統的雪地自行車，還有一年一度舉辦的世界雪雕節；夏季也有不同戶外運動，像是滑翔傘、峽谷鞦韆等，春夏秋都很適合健行。

Isabelle表示，據統計，全球旅客在格林德瓦的總過夜數將近160萬，亞太地區則以韓國、中國大陸、台灣市場為前3大客源，成長速度前3名則是日本、台灣與印度市場，台灣旅客去年的總過夜數則超過3萬7000晚，約9成選擇飯店住宿、1成選擇度假式公寓。

格林德瓦旅遊局補充，從全球來看，前往格林德瓦客群主要為30歲以上，多數人停留天數為2至3晚；台灣市場偏好精緻、高端旅遊體驗，以瑞士交通系統（Travel Switzerland）數據為例，台人購買瑞士通行證一等車廂、二等車廂的佔比分別為近4成、6成多，一等車廂佔比相較全球旅客的1成6高出1.5倍，並以瑞士通行證15日票最受歡迎。以目前市價換算，15日票一等座約787CHF（約新台幣31480元），二等座約499CHF（約新台幣19960元）。

格林德瓦旅遊局表示，針對台灣中高端客群，目前主推產品涵蓋冬季滑雪度假、雪橇與冬季健行體驗、少女峰鐵道景觀之旅，以及春夏健行、自行車與美食節慶等主題行程，並與旅行社合作推出深度停留型與客製化旅遊產品，鼓勵旅客延長停留時間，全年感受格林德瓦四季山岳童話魅力！

格林德瓦小鎮。（格林德瓦旅遊局提供）

格林德瓦夏季適合健行。（格林德瓦旅遊局提供）

格林德瓦春景，艾格山腳下。（格林德瓦旅遊局提供）

瑞士傳統的雪地自行車活動。（格林德瓦旅遊局提供）

少女峰鐵路雪景。（少女峰鐵路公司提供）

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