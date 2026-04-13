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    首頁 > 生活

    南台灣水情吃緊 農糧署鼓勵農友轉作「台南8號」高粱節水

    2026/04/13 16:45 記者王俊忠／台南報導
    對於國內水情吃緊，農糧署南區分署鼓勵農友轉作耐旱的台南8號高粱，有節水之效。（農糧署南區分署提供）

    對於國內水情吃緊，農糧署南區分署鼓勵農友轉作耐旱的台南8號高粱，有節水之效。（農糧署南區分署提供）

    受到氣候變遷效應影響，國內水資源吃緊，加上國人飲食習慣改變，稻米消費量逐年下降。為調整國內稻作種植面積，農糧署持續輔導農民轉作節水、耐旱、省工的雜糧作物，以提高國產雜糧的進口替代率、減少依賴進口雜糧及響應淨零碳排政策，讓農地永續利用。農糧署南區分署直指，台南8號高粱是轉作雜糧很好的選擇。

    農糧署南區分署表示，台灣南部氣候日照充足、水資源珍貴，具耐旱、節水特性的「台南8號」高粱是轉作雜糧很好的選擇，該分署輔導轄內農會與金酒公司契作，種植高粱面積約1100公頃，參與契作的農會包括嘉義義竹鄉農會、台南後壁區、鹽水區及學甲區等農會，穩定供應金酒公司製作「一穀作契」高粱酒，此產品酒體清亮透明、風味濃郁醇厚，市場反應良好。

    南區分署說明，「台南8號」高粱最適合的種植期為清明節前後，並建議選擇排水較佳的田區種植；另倘若耕作模式採高粱與硬質玉米輪作，建議可選擇中、早熟硬質玉米品種，如「台農1號、台農7號」或「台南29號」等，以適時接續下一期作高粱的適當播種時期；該分署籲請農民適時、適地、適種，以提升收穫品質、增加收益，歡迎農友加入轉作雜糧行列。

    對於國內水情吃緊，農糧署南區分署鼓勵農友轉作耐旱的台南8號高粱，有節水之效。（農糧署南區分署提供）

    對於國內水情吃緊，農糧署南區分署鼓勵農友轉作耐旱的台南8號高粱，有節水之效。（農糧署南區分署提供）

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