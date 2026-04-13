清六食堂食物中毒案 議員陳乃瑜促衛生局加強預警揭露機制

新北市新店區「清六食堂」便當店食物中毒案引發民眾不安，民進黨新北市議員陳乃瑜（質詢台站者）質疑，此案市民須自行靠新聞片段拼湊資訊，她促新北市衛生局加強預警揭露機制。（記者黃政嘉攝）

新北市新店區「清六食堂」便當店食物中毒案引發民眾不安，民進黨新北市議員陳乃瑜今天在議會質詢指出，這起事件不能只當成單一店家個案看待，真正令人憂心的，是新北市整體食安安全網已出現漏洞，她質疑，此案市民須自行靠新聞片段拼湊資訊，市府面對食安風險，究竟是在主動防堵，還是總要等到事件擴大才被動善後？她促新北市衛生局加強預警揭露機制，衛生局副局長高淑真表示，4月6日稽查完後立刻回應媒體，7日也主動發布新聞稿，持續更新就醫人數。

陳乃瑜表示，食安事件發生後，地方民眾人心惶惶，但新北市府是否肩負起守護市民生命安全健康的責任？新北市府一句「持續調查中」，但相關資訊卻刻意淡化、刻意隱匿，陳乃瑜指出，新北市政府衛生局官網、臉書皆沒有相關訊息，未對市民公開說明，甚至有很多民眾根本不知道自己也受食安事件影響，未能及時就醫，一般民眾也只能透過新聞媒體報導來拼湊相關案情。

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高淑真表示，4月6日稽查完後就立刻回應媒體，7日也主動發布新聞稿，持續更新就醫人數，衛生局跟醫院也有聯繫管道，醫院也會適度通報；「清六食堂」目前三家店都是親屬關係，開業都在新北市，目前三家都已停業。

陳乃瑜質疑，包括醫院、診所與衛生局之間的通報是否即時、能否迅速判斷是零星個案還是群聚風險，以及是否建立完整的重大食安事件應變SOP，明確規範何時擴大稽查抽驗、何時主動示警、何時啟動溯源下架與消費者協助，都放任市民自行靠新聞片段拼湊資訊、自己承擔不確定風險。

她要求市府全面檢視針對中央廚房、共用供應商及連鎖體系的追溯與監測機制，並強化跨縣市、跨通路的即時通報能力，避免類似事件一再重演；關於預警機制，請衛生局一週內公布完整稽查時間表，採樣樣本、上游食材來源跟處置進度等，以及跨局處應變與新聞通報機制。

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