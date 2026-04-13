桃園市囤積自治條例上路滿月 議員稱基層憂被告侵入住宅

桃園市率全台之先訂定住宅囤積行為處理自治條例，讓影響公共安全及環境衛生的囤積戶，有法源依據可解。（環保局提供）

桃園市率全台之先訂定住宅囤積行為處理自治條例，上月10日發布施行才剛滿月，議員接到不少基層反映，實際執行上出現踢皮球、流程不清、囤積戶消極應對等問題，更憂心被提告侵入住宅罪；副市長蘇俊賓表示，日前於區政會議上已完成執行機關的明確分工協調，在認定囤積行為上，以是否影響公共安全及環境衛生為兩大關鍵指標，目前已陸續受理民眾陳情案，若在執行時衍生法律成本，則由公部門負擔。

桃市府囤積行為處理自治條例，主要在將私領域的處理漏洞補起，明確被認定有囤積行為者，若有拒絕、妨礙或規避執行情形，經勸導無效最高可處3000元罰鍰，但自治條例上路後，實際執行上問題頻仍，環保局今（13）日於市議會工作報告，不分黨派議員紛紛提出質詢，議員彭俊豪表示，自治條例立意良善，但囤積行為認定標準、由誰認定要明確，若屢勸不聽個案可否代為執行，萬一住戶提出告訴，即使有自治條例支撐，對執行者仍是困擾，市府應作第一線最大後盾。

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議員謝美英表示，日前各單位前往中壢區某處住家稽查，屋主事先將囤積在外的大量廢棄物往家裡塞並清空騎樓，隨即離去不願面對，大家依然沒轍，類似案件層出不窮，市府應思考從心理層面協助，避免囤積行為反覆出現。

議員于北辰表示，很多里鄰長反映，處理囤積戶若由無公權力的里鄰長跟志工執行，不僅衍生鄰里紛爭，甚至還可能被告，執行的權責分工要清楚明白，不能全由里鄰長跟志工來扛。

議員楊朝偉表示，環保局及消防局去年統計全市嚴重囤積約有200戶，跟環保局目前查報的數量有極大落差，而市府在清除囤積物的同時，也要關注屋主心理狀況。

環保局長顏己喨表示，囤積行為處理的分工已明確訂定，由區公所、建管處主導進行稽查與協調，民政局負責督導公所及進行裁處，消防局、建管處認定公共安全，衛生局認定是否有傳染病之虞，社會局負責導入社工關懷訪視並轉介社會安全機制，警察局負責現場安全維護，環保局則負責後續公共衛生認定及排出清運，過程中並未要求里長或環保志工進行清理或稽查，市府將持續加強政策宣導，避免產生誤解與壓力。

環保局表示，各區公所已陸續受理民眾陳情囤積案件，其中桃園、中壢及龜山區公所均已啟動聯合稽查與輔導程序，其中，桃園區南華里案件，住戶同意本月底前自行清理完成，騎樓堆置部分已由清潔隊先行清理完畢，中壢區仁祥里案件於本月10日聯合會勘時，屋主不願開門且避不見面、規避稽查，公所已於現場蒐證並依自治條例規定舉發，後續將裁處3000元罰鍰，若屋主未改善將按次連續舉發處分。

桃園市率全台之先訂定住宅囤積行為處理自治條例，讓影響公共安全及環境衛生的囤積戶，有法源依據可解。（環保局提供）

桃園市率全台之先訂定住宅囤積行為處理自治條例，讓影響公共安全及環境衛生的囤積戶，有法源依據可解。（環保局提供）

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