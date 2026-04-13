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    首頁 > 生活

    北市將換發敬老二代卡 王欣儀促跨月累點

    2026/04/13 16:49 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員王欣儀。（記者方賓照攝）

    台北市議員王欣儀。（記者方賓照攝）

    台北市敬老卡福利有望升級！台北市議員王欣儀今於議會民政部門質詢指出，目前僅6%長者每月能將480點「用好用滿」，代表有高達94％「用不完」，過去市府常以受限技術問題為由，表示點數「當月清零」無法跨月累積，7月起將陸續換發成二代卡，技術瓶頸已經克服，如果仍不願做，很沒誠意。

    王欣儀表示，多年來長者持續反映，希望敬老卡點數能夠累積，不要到月底就歸零，「生病、天氣差沒出門，點數每月清零就浪費掉了！」市府先前常拿「晶片技術限制、寫不進去」作為擋箭牌推辭，如今7月換發二代卡（目前都是一代卡）在即，代表跨月累點技術已克服，還有什麼理由可以不做嗎？沒有說要讓點數無限制或永久累積，至少可以從跨季、每半年結算方向研議。

    悠遊卡公司回應，技術上是可以解決跨月累積的需求，但需搭配二代卡才可行，也要跟縣市政府討論如何進行後續換發作業。

    此外，王欣儀質疑，敬老卡使用率不佳，社會局到底有沒有研究並了解原因為何，議員已經多次透過口頭及書面質詢，但未能獲得明確答覆，在不知道原因的情況下，要怎麼對症下藥？容易讓人覺得是「假政策」。

    社會局長姚淑文回應，隨著開放項目與內容擴大，敬老卡使用率持續攀升，每個月平均用罄點數提高很多，還有整個月全部用完的長者也越來越多，強調會持續跟悠遊卡公司不斷討論卡片使用分析狀況，2個月提出說明。

    秘書長王玉芬也允諾，3個月內召集相關單位研議問題所在與解決方案，同步推出政策方向。

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