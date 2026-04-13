拱天宮讓吊車大王坐矮板凳？ 胡漢龑親上火線還原經過澄清

面對網友質疑拱天宮廟方讓客人坐矮板凳，胡漢龑親自留言澄清。（擷取自Threads）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步進香於昨（12）日深夜盛大起駕，現場湧入數十萬信眾。然而在起駕前，一張側拍照片卻意外掀起熱議。畫面中，拱天宮主委洪文華與總幹事陳春發坐在有椅背的木椅上，而身價不凡的「竹北吊車大王」胡漢龑卻坐在低矮的圓板凳上，引發網友熱議。對此，胡漢龑本人火速現身留言區澄清，強調是自己主動選擇坐板凳，力挺廟方禮遇有加。

昨天有網友在Threads曬出一張照片，顯示拱天宮主委洪文華與總幹事陳春發坐在木製椅背座椅上，而胡漢龑則坐在圓形矮板凳。原PO質疑，「姑且不論內容談什麼，讓客人坐凳子，主家自己坐有椅背的，這樣照片流出來好看嗎？」

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畫面曝光後引發兩極討論，部分網友認為廟方神情似乎瞧不起人，「為什麼右邊那位看起來像瞧不起別人的樣子」、「這樣看真的怪怪的」、「客人坐這樣不太妥吧」。不過也有人理性指出，「也可能是胡董自己選的」、「不要只看畫面就下定論」；甚至有人幽默表示「留友看吊車大王參加簽售」。

與此同時，有自稱是現場目擊者的網友跳出來緩頰，「當天我有在現場，那個當下是胡董主動要坐在那個位置，因為他要特別跟幹事們說一些事情這樣」。

眼見爭議持續延燒，胡漢龑也現身留言區澄清：「廟方真的對我非常非常的客氣，是我主動要坐在板凳上面，感謝再感謝大家，主委跟總幹事對我真的非常的好。」他強調，「白沙屯主委跟總幹事，對我真的非常禮遇，而且我講的事情他們覺得很驚訝，所以才會有這個表情，所以請大家好朋友們不要誤會了，感恩、謝謝你們。」

「竹北吊車大王」胡漢龑。（資料照）

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