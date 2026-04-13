極光中放眼世界！竹市三民國中23生飛越萬里 遠赴芬蘭奧盧交流

新竹市三民國中國際教育交流再拓展，從4月5日到4月14日，23名學生在校長丁淑觀與教師周筱軒帶領下，遠赴芬蘭奧盧進行教育交流。（三民國中提供）

新竹市三民國中國際教育交流再拓展，從4月5日到4月14日，23名學生在校長丁淑觀與教師周筱軒帶領下，遠赴芬蘭奧盧進行教育交流，飛越上萬公里及跨越近百個經度，在芬蘭的極光中，看見世界的無限，更展開精采的融合教育、科技與文化深度學習。

繼上個月到澳洲國際交流，三民國中再度前往歐洲的芬蘭國度進行教育交流，丁淑觀說，芬蘭教育不刷題不補習，但學生卻有高度自主學習專注力，透過奧盧教育局媒合當地Kellon koulu學校，三民國中來到這所沒有國際學生的芬蘭學校，以一對一學伴配對，進入芬蘭課堂，參與數學、語言、歷史、手工藝與體育等多元課程，在學習中，觀察並體驗以學生為中心、強調自主與互動的教學特色。

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奧盧是芬蘭北部重要城市，也是資通訊產業創新發展的典範、參與式創新的先驅。作為5G與物聯網的重要發展基地，奧盧持續引領全球邁向6G未來。其中，由奧盧大學主導的6G旗艦研究計畫，包括聯發科也在當地設立重要的歐洲研發中心。

丁淑觀說，除在課堂，學生也體驗芬蘭的自然與文化。從傳統桑拿、森林健行及野外求生課程，夜晚更在專業人員講解極光原理後，於適宜天候下，看見極光劃過夜空的壯麗景象，參與的同學都驚呼這是最深刻難忘回憶。師生除參訪Ranua極地動物園，近距離觀察北極圈動物生態，也造訪耶誕老人村，感受北歐獨特的人文風情，有如打開世界之窗般。

透過奧盧教育局媒合當地Kellon koulu學校，三民國中來到這所沒有國際學生的芬蘭學校，以一對一學伴配對。（三民國中提供）

除在課堂，學生也體驗芬蘭的自然與文化。（三民國中提供）

夜晚在專業人員講解極光原理後，於適宜天候下，看見極光劃過夜空的壯麗景象，參與的同學都驚呼這是最深刻難忘回憶。（三民國中提供）

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