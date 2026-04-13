三鶯線6月通車來得及？捷運局：新北有豐富經驗 加快朝目標推進

新北市捷運工程局長李政安（備詢台右）表示，新北在軌道營運上已有豐富經驗，捷運三鶯線會加快腳步，朝6月通車目標推進。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜今天表示，新北捷運三鶯線預估6月通車，現由新北市交通局做初勘；民進黨新北市議員卓冠廷今天在市議會質詢提到，依過往捷運環狀線、台中捷運經驗，初勘到履勘至少要3個月，距離目標時間剩不到3個月，是否來得及？新北市捷運工程局長李政安表示，新北在軌道營運上已有豐富經驗，熟悉中運量系統營運，安坑輕軌也是不到3個月通車，會加快腳步，朝目標推進。

卓冠廷表示，捷運工程完工後須經地方初勘與交通部履勘，過去案例如新北捷運環狀線，初勘後歷經約3個月才完成履勘，現在已是4月中旬，若以6月底為目標，時間明顯壓縮，怎麼算都不夠，市府應說清楚。

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李政安回應，三鶯線4月7日列車妥善率達100％，系統可用度99.9162%，將與捷運公司一起報請市府交通局啟動初勘程序，整體進度穩定推進中。

交通局長鍾鳴時表示，初勘需由監理機關交通局展開初勘，現已成立委員會，已安排4月17日召開第一次會議，將進行文件審查與現場勘查，期待月底有好消息，但仍尊重委員決定，也須視交通部履勘時程而定。

關於三鶯線沿線噪音問題，李政安說，經實地量測，三鶯線整體噪音目前都低於法令標準，但顧慮民眾感受，分13區實地現勘，實施優化隔音設施，先針對學校周邊列為優先改善對象，將在第一階段增設約2公尺高的隔音牆，力拚上半年完成，而在媽祖田及三峽站周邊，市府也評估採取全罩式隔音設計，相關工程預計4月底完成規劃並啟動招標；新北市教育局長張明文説，隔音設施完成後仍需再次監測，並依據數據滾動檢討是否進一步強化。

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