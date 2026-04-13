再攻新加坡食品展 台南9業者領軍組「台南隊」

市府農業局舉辦行前宣傳，現場展示鳳梨、芭樂鮮果及地瓜、虱目魚等多樣台南農特產品禮盒。（記者王姝琇攝）

2026新加坡國際食品展將在4月21至24日在新加坡博覽中心盛大登場，台南市政府今年再次集結在地優質農業廠商組成「台南隊」前進新加坡。副市長葉澤山表示，當季鮮甜鳳梨已準備就緒正式啟航，盼再創佳績。

市府農業局今天舉辦行前宣傳，現場展示鳳梨、芭樂鮮果及地瓜、虱目魚等多樣台南農特產品禮盒。

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葉澤山指出，近年台南積極拓展國際市場，已布局歐美及東南亞多國，去年於新加坡參展創造逾3億元產值，鮮果銷售突破500公噸，成功建立高端品牌形象；本次參展備受期待，展品涵蓋鳳梨、芒果等優質鮮果，期盼台南隊訂單再創佳績。

農業局長李芳林表示，集結9家優質業者參展，代表台南從生產、加工到品牌經營的高水準，展覽期間透過精緻產品展示、產地直送試吃及專業媒合會議，向全球買家展現台南農漁產獨特優勢與嚴格食安規範，爭取更多長期海外合作契機。

台南市政府集結優質農業廠商組成「台南隊」前進新加坡國際食品展。（記者王姝琇攝）

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