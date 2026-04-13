金蘭第4代賣過期康普茶交保 「非常莓好」等特定商品無條件退費

「好菌好俊康普茶」爆出使用過期原料、新瓶裝舊茶，桃檢指揮調查局搜索查扣相關原料。（檢方提供）

主打獲得國際康普茶協會認證的「好菌好俊康普茶」，爆出新瓶裝舊茶！桃園地檢署指揮桃園市調處10日搜索松樹角公司、帶回鍾姓負責人夫婦，查出該公司涉嫌使用過期濃縮汁原料，甚至將過期的鋁罐裝康普茶改裝為高質感的香檳瓶，竄改有效期限銷售，檢察官訊後依詐欺、偽造文書及違反食品安全衛生管理法等罪嫌，將鍾男以100萬元交保、林姓妻子30萬元交保；對此，業者發布聲明致歉，宣布全面下架相關品項並接受退貨退費。

桃園地檢署指出，檢方於3月24日接獲桃園市調查處通報，市售「好菌好俊康普茶」疑有標示不實與竄改有效期限等情事，立即指派民生專組檢察官王念珩指揮偵辦，經檢調人員蒐證，發現登記負責人林女與其丈夫鍾男共同經營的松樹角公司，涉嫌塗改康普茶鋁罐瓶底的有效期限標記，也違法使用過期的濃縮汁當原料，更將過期、原為鋁罐包裝的康普茶產品，重新分裝為香檳瓶，透過實體店面及網路通路販售給不知情的消費者飲用。

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檢調蒐證後，本月10日會同桃園市衛生局及衛福部食藥署，兵分多路前往該公司位於蘆竹區的廠房及鍾姓夫妻桃園區住處等3處地點執行搜索，當場查扣大量過期原料與產品，並約談鍾男、林女及2名員工與1名證人等5人到案。

檢察官複訊後，認定鍾男等人涉嫌行使偽造準私文書、商品虛偽標記、詐欺取財，並違反食品安全衛生管理法販賣攙偽食品等罪嫌，考量相關事證已獲查扣，無羈押必要，將實際負責人鍾男以100萬元交保、登記負責人林女以30萬元交保，林姓與徐姓員工各5萬元交保候傳。

對此，松樹角公司緊急發出官方聲明與退費公告。業者坦承部分產品在生產過程中，確實存在使用逾期原料的情形，將此歸咎於內部流程控管疏失、未達品質標準，對社會大眾與消費者致上最深歉意，受波及的品項包含「非常莓好」、「就是蜜桃」、「陽光檸檬薄荷」等口味的300毫升與750毫升包裝，以及「蘋果派派」750毫升與「繽紛派對」等產品，宣布即起全面下架相關產品，並委託第三方公正單位檢驗，同時啟動無條件退費機制，消費者凡購買前述商品皆可全額退費。

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金蘭第4代鍾淳仁自創康普茶爆使用過期品 桃園衛生局勒令下架

業者發出聲明及退費公告。（取自松樹角公司官網）

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