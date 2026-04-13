為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉縣機車汰舊換購電動機車 補助最高省2萬1

    2026/04/13 15:54 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣今年辦理淘汰老舊機車、換購及新購電動機車獎勵補助。（嘉義縣環保局提供）

    嘉義縣今年辦理淘汰老舊機車、換購及新購電動機車獎勵補助。（嘉義縣環保局提供）

    嘉義縣今年延續辦理淘汰老舊機車、換購及新購電動機車獎勵補助，鼓勵淘汰出廠滿10年以上的老舊機車，若民眾同時換購電動機車，結合經濟部產業發展署補助，最高可省下2萬1000元，呼籲民眾把握機會。

    嘉義縣環保局表示，3期以前老舊機車HC（碳氫化合物）排放濃度標準為9000ppm，與新車7期機車的1000ppm相比，污染差距高達9倍，淘汰老舊機車並換騎乘低污染機車，可有效減少污染排放，共同維護空氣品質。

    嘉義縣去年電動機車登記數成長率居南區第1名，今年延續並提高汰舊換電補助金額，提升民眾使用電動機車意願，目前設置約154處能源補充設施，民眾可上網查詢充換電站地點，使用電動運具將更加便利。

    今年申請補助條件如下：1.換購及新購電動二輪車戶籍及車籍均須設籍嘉義縣；2.淘汰老舊機車的車籍須於2025年12月31日（含）前設籍嘉義縣；3.老舊車輛須於2026年12月31日（含）前完成報廢及車體回收等程序；4.單純淘汰老舊機車不限定申請數量，但換購及新購電動二輪車每人每項限補助1輛。

    嘉義縣環保局表示，線上登記取號網站將於4月15日上午11點開放，民眾取得號碼後須於10日內將補助文件親送或郵寄（以郵戳為憑）至環保局審查，中低收入戶無需線上預約，補助受理期限至2027年1月8日（含）止（以環保局收件日期為準），補助額度有限、用完為止；相關資訊可上嘉義縣環保局官網「好康專區」查詢，或電洽05-3622234或3622924。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播