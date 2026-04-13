嘉縣機車汰舊換購電動機車 補助最高省2萬1

嘉義縣今年辦理淘汰老舊機車、換購及新購電動機車獎勵補助。（嘉義縣環保局提供）

嘉義縣今年延續辦理淘汰老舊機車、換購及新購電動機車獎勵補助，鼓勵淘汰出廠滿10年以上的老舊機車，若民眾同時換購電動機車，結合經濟部產業發展署補助，最高可省下2萬1000元，呼籲民眾把握機會。

嘉義縣環保局表示，3期以前老舊機車HC（碳氫化合物）排放濃度標準為9000ppm，與新車7期機車的1000ppm相比，污染差距高達9倍，淘汰老舊機車並換騎乘低污染機車，可有效減少污染排放，共同維護空氣品質。

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嘉義縣去年電動機車登記數成長率居南區第1名，今年延續並提高汰舊換電補助金額，提升民眾使用電動機車意願，目前設置約154處能源補充設施，民眾可上網查詢充換電站地點，使用電動運具將更加便利。

今年申請補助條件如下：1.換購及新購電動二輪車戶籍及車籍均須設籍嘉義縣；2.淘汰老舊機車的車籍須於2025年12月31日（含）前設籍嘉義縣；3.老舊車輛須於2026年12月31日（含）前完成報廢及車體回收等程序；4.單純淘汰老舊機車不限定申請數量，但換購及新購電動二輪車每人每項限補助1輛。

嘉義縣環保局表示，線上登記取號網站將於4月15日上午11點開放，民眾取得號碼後須於10日內將補助文件親送或郵寄（以郵戳為憑）至環保局審查，中低收入戶無需線上預約，補助受理期限至2027年1月8日（含）止（以環保局收件日期為準），補助額度有限、用完為止；相關資訊可上嘉義縣環保局官網「好康專區」查詢，或電洽05-3622234或3622924。

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