「粉紅超跑」走山線進彰化市區46萬名香客跟隨 警方公佈交通疏導措施

白沙屯媽祖「粉紅超跑」連夜趕路，大批香燈腳跟隨。（民眾提供）

有「粉紅超跑」之稱的苗栗白沙屯拱天宮媽祖，昨天（12日）晚間子時登轎起駕南下北港進香，46萬人隨同媽祖鑾轎出發，盛況空前；媽祖鑾轎今天（13日）上午就已走到台中市區，彰化警方預料今天下午或晚間即可沿山線抵達台中市與彰化市交界處，至於晚間駐駕地點，還要視媽祖聖意而定。

彰化警分局也公布交通疏導措施，重點路段包括彰化市及花壇鄉重要幹道，屆時將視交通狀況實施車流引導與人車分流措施，避免壅塞及意外發生。

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彰化警分局研判，依照去年進香路徑，今年南下時間較寬裕，極大機率會走山線，也就是沿省道台1線南下，於13、14日兩天縱貫彰化縣境內；交通管制期間從13日凌晨零時起至16日上午8點，以及17日凌晨零時至20日上午8點，警方將投入大量警力於省道台1線（中山路）、台1丙線（金馬路）及台19線（中華路、中華西路、彰水路）等路段執行交通疏導。

海線的鹿港警分局也公布交通管制措施，包括省道台17線鹿港鎮與福興鄉、台19線福興鄉與秀水鄉，以及142線道彰鹿路、番花路、員鹿路，將視交通狀況彈性管制人車。

彰化縣樂線食物銀行理事長黃雍筆特地備妥3000瓶艾草平安精油膏要分送給香燈腳；媽祖鑾轎南下或北返時走海線，分送地點都在線西台17線大眾爺旁。

白沙屯媽祖「粉紅超跑」連夜急行軍，香燈腳全程紀錄。（民眾提供）

樂線食物銀行理事長黃雍筆（左）備妥3000瓶艾草平安精油膏，要分送給香燈腳。（賴清美提供）

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