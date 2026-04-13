日本遊客驚呆！ 人臉辨識機器指示「超派」 松山機場緊急回應了

台北松山機場的人臉辨識設備在提醒旅客「請看上方」時，日文翻譯竟顯示為「上を見てみろ」。（取自X）

為了加快旅客通關速度，不少機場皆引進人臉辨識系統進行身分比對。台北松山機場近日因人臉辨識系統的日文翻譯「太挑釁」，而引發台日網友熱議。

一名日本網友11日在社群平台「X」發文分享，台北松山機場的人臉辨識設備在提醒旅客「請看上方」時，日文翻譯竟顯示為「上を見てみろ」。這句話語氣強烈、帶有明顯的命令與挑釁意味，翻譯成中文約等同於「給我往上看」，讓原PO忍不住驚呼，這難道是松山機場特產的「超嗆人臉辨識」？

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原PO指出，正常的日文指示應為「上を見てください」（請看上面），但系統顯示的「上を見てみろ」在日文中不僅不帶敬意，語氣更接近英文的「Just look the hell up」，在公共場所的指示牌中極為罕見。他猜測可能是直接將英文「Look above」生硬翻譯，才導致這種粗魯的日文用法出現，逗趣表示「挑釁感爆表」。

消息傳回台灣後，網友紛紛留言笑翻：「超派」、「快笑瘋，想像一個溫暖的日本爺爺奶奶一家過門的時候什麼表情」、「中文：請看上方 日文：叫你看上面啦」、「我覺得比較貼近『你抬頭看試試』」、「命令型確實不太友善，建議像桃機一樣。最近不是找顧問公司，把整個機場的標示，航班提示，整個掃一遍，提高旅客滿意度，快速到達他們要去的地方」。

對此，松山機場官方帳號昨（12）日在貼文下方回應：「謝謝告知！松機人員將儘快修正」。隨後小編也留言補充稱「畫面已更新！謝謝大家」。

台北松山機場。（資料照）

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