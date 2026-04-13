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    首頁 > 生活

    竹縣寶山圖書館投入逾9千萬修建 擷取積體電路概念設計外觀

    2026/04/13 15:19 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣寶山鄉立圖書館修建工程今日開工，立委徐欣瑩（左起）、客委會主秘吳克能、寶山鄉長邱振瑋、縣府民政處長陳建淳等人持鏟動土。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣寶山鄉立圖書館修建工程今日開工，立委徐欣瑩（左起）、客委會主秘吳克能、寶山鄉長邱振瑋、縣府民政處長陳建淳等人持鏟動土。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣寶山鄉立圖書館連續6年穩坐國家「整體閱讀力表現績優城市獎」鄉鎮市人口1萬至2.2萬人組冠軍，鄉公所提報館舍裝修工程，獲客委會「文化發電機」計畫近8千萬元補助，全縣最高，以積體電路概念設計建築外觀，室內導入「打中午」文化意象，融合傳統與科技進行規劃設計，今天熱鬧開工。

    客委會主秘吳克能、立委徐欣瑩、寶山鄉長邱振瑋、縣府民政處長陳建淳、文化局秘書鄧玉鳳、縣議員邱坤桶及寶山鄉民代表會等出席動土儀式。

    寶山鄉長邱振瑋表示，全鄉設籍人口僅1萬4千多人，但有逾萬人辦理鄉立圖書館證。寶山因毗連竹科及台積電進駐擴廠，移居、租屋人口相當多，據電信訊號的統計推估實際居住人數超過7萬人。因此，他上任後積極推動各項軟硬體建設，特別針對有30年歷史的圖書館結構辦理耐震能力評估。

    因此，客委會「文化發電機」計畫公布後，公所即提報詳實計畫爭取經費，在新竹縣政府、議會及寶山鄉民代表會的支持下，獲得近8千萬元補助，加上地方自籌款，總工程經費9456萬元。

    修建案將向上增建1層樓；使用面積從舊有的210坪擴增約350坪，3層樓總共約560坪。規劃設置銀髮樂活區、親子共讀區、多媒體區及融入「打中午」客家元素的特色區等多元空間，閱覽席位由原先52個增至160個；館藏目標突破6萬冊，並強化數位資源及智慧閱讀設備。整體建築外貌更結合積體電路的科技元素與燈光美學；且優化無障礙設施與電梯，照顧各族群需求。

    邱振瑋表示，圖書館修建預計明（2027）年底前完工，屆時不僅空間翻倍、軟硬體升級，打造全齡閱讀綠帶，同時結合周邊的天主教德蘭兒童中心的「德蘭綠蔓園」、寶山國中、生態步道公園，串聯成寶山鄉的藝文休閒特區。

    寶山鄉立圖書館修建案將向上增建1層樓空間翻倍、軟硬體升級，打造全齡閱讀綠帶。（記者廖雪茹攝）

    寶山鄉立圖書館修建案將向上增建1層樓空間翻倍、軟硬體升級，打造全齡閱讀綠帶。（記者廖雪茹攝）

    寶山鄉立圖書館修改以積體電路概念設計建築外觀，室內導入「打中午」文化意象，圖為完工模擬圖。（圖由寶山鄉公所提供）

    寶山鄉立圖書館修改以積體電路概念設計建築外觀，室內導入「打中午」文化意象，圖為完工模擬圖。（圖由寶山鄉公所提供）

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