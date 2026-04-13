舊嘉義市公所地下停車場動工 2028年完工可停143輛汽車

舊嘉義市公所已修復，正進行招商作業。（記者王善嬿攝）

嘉義市政府活化歷史建築「舊嘉義市公所」歷時近3年修復，正進行招商作業，另由交通處辦理「舊市公所地下停車場新建工程」，今上午舉行開工動土祈福典禮，斥資4.8億餘元、工期730日曆天，預計2028年完工後，可提供143席汽車停車格，設有18席YouBike站點。

交通部公路局副局長林聰利、嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委王美惠等人今上香祈福後，持金鏟動土，祈求工程順利完工。

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林聰利說，停車場因為是自償性公共設施，後續有營利收入，一般由地方政府自籌經費建設，嘉義市6件停車場工程費總經費達24.42億元，其中中央補助12.16億元「賺到了」；除了市府團隊的努力，也因為王美惠、林倩綺等立委在中央爭取及支持，目前2件停車場已完工，還有4件停車場工程進行中，期許市府如期如質如實完工。

黃敏惠說，許多遊客看到嘉義市的特色，更感受到停車場不足，市府從2019年起不斷寫計畫、盤點停車場用地，爭取中央前瞻基礎建設計畫經費新建停車場，讓交通更順暢，人民行車更安全，嘉北、崇文國小與義昌公園停車場陸續完成啟用，帶動地方發展；舊嘉義市公所已完成修復工程，要帶動人潮需要停車場新建地下停車場，未來行人空間也納入規劃改善，未來舊市公所園區將成為新舊融合文創園區，施工期間會造成交通不便、噪音，但完工後將能帶來地方更好發展。

交通處長呂獎慧說，舊市公所地下停車場新建工程設計突破傳統停車場封閉形式，強調空間開放性與周邊環境整合，規劃地上一層、地下二層，預計提供143席汽車停車格、18席YouBike站點；導入智慧化停車管理系統，並利用民生北路及康樂街進行汽機車進出分流；考量街角開放空間視線，串聯歷史建築中庭景觀空間，提升整體環境品質。

舊嘉義市公所地下停車場工程今動土開工。（記者王善嬿攝）

嘉義市長黃敏惠（左三）等人上香祈福。（記者王善嬿攝）

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