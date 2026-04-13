為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    舊嘉義市公所地下停車場動工 2028年完工可停143輛汽車

    2026/04/13 14:55 記者王善嬿／嘉義報導
    舊嘉義市公所已修復，正進行招商作業。（記者王善嬿攝）

    舊嘉義市公所已修復，正進行招商作業。（記者王善嬿攝）

    嘉義市政府活化歷史建築「舊嘉義市公所」歷時近3年修復，正進行招商作業，另由交通處辦理「舊市公所地下停車場新建工程」，今上午舉行開工動土祈福典禮，斥資4.8億餘元、工期730日曆天，預計2028年完工後，可提供143席汽車停車格，設有18席YouBike站點。

    交通部公路局副局長林聰利、嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委王美惠等人今上香祈福後，持金鏟動土，祈求工程順利完工。

    林聰利說，停車場因為是自償性公共設施，後續有營利收入，一般由地方政府自籌經費建設，嘉義市6件停車場工程費總經費達24.42億元，其中中央補助12.16億元「賺到了」；除了市府團隊的努力，也因為王美惠、林倩綺等立委在中央爭取及支持，目前2件停車場已完工，還有4件停車場工程進行中，期許市府如期如質如實完工。

    黃敏惠說，許多遊客看到嘉義市的特色，更感受到停車場不足，市府從2019年起不斷寫計畫、盤點停車場用地，爭取中央前瞻基礎建設計畫經費新建停車場，讓交通更順暢，人民行車更安全，嘉北、崇文國小與義昌公園停車場陸續完成啟用，帶動地方發展；舊嘉義市公所已完成修復工程，要帶動人潮需要停車場新建地下停車場，未來行人空間也納入規劃改善，未來舊市公所園區將成為新舊融合文創園區，施工期間會造成交通不便、噪音，但完工後將能帶來地方更好發展。

    交通處長呂獎慧說，舊市公所地下停車場新建工程設計突破傳統停車場封閉形式，強調空間開放性與周邊環境整合，規劃地上一層、地下二層，預計提供143席汽車停車格、18席YouBike站點；導入智慧化停車管理系統，並利用民生北路及康樂街進行汽機車進出分流；考量街角開放空間視線，串聯歷史建築中庭景觀空間，提升整體環境品質。

    舊嘉義市公所地下停車場工程今動土開工。（記者王善嬿攝）

    舊嘉義市公所地下停車場工程今動土開工。（記者王善嬿攝）

    嘉義市長黃敏惠（左三）等人上香祈福。（記者王善嬿攝）

    嘉義市長黃敏惠（左三）等人上香祈福。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播