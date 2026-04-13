名字有「世、界、秘、境」任一字 免費進基隆和平島「阿拉寶灣」

5月起基隆市和平島地質公園推出「阿拉寶灣秘境深度環境解說」，遊客名字中若有「世、界、秘、境」，可免費參加阿拉寶灣秘境解說。（北觀處提供）

天氣逐漸轉熱，交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處（簡稱北觀處）代理處長吳建志指出，位於基隆和平島的和平島地質公園推出，夏季限定的「營業外時間入園」與「秘境深度環境解說」即日起開放預約；為了讓更多人了解這片秘境，和平島地質公園推出「阿拉寶灣秘境深度環境解說」，只要姓名中包含「世、界、秘、境」任一字（需同字），即可免費參與秘境深度環境解說。

阿拉寶灣是和平島地質公園最神秘區域，和平島透過預約秘境深度環境解說，踏入平時不對外開放的阿拉寶灣管制區，一起尋找「花豹岩」、「法老岩」等十大守護岩，更深入認識這塊土地，展開一場與地球千萬年歷史對話的永續之旅。

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阿拉寶灣秘境開放期間從5月1日至9月30日，在和平島地質公園現場出示身分證購買門票，姓名中包含「世、界、秘、境」任一字（需同字），即可免費參與當天秘境深度環境解說，每天秘境的開放時間因受限於自然潮汐變化皆不相同，出發前請先至官網確認當天「秘境深度環境解說」的正確開放時間，以免錯過開放時間。

吳建志指出，對於熱愛攝影與自然美景的民眾來說，和平島的曙光是一生必看的美景之一，園區特別開放「營業外時間入園」方案，讓旅客在天光未亮之際，踏入靜謐無人的和平島，看著太陽從海平面緩緩升起，同時園區採取少量人數的管制，不僅保護了生態，更確保了每一位早起的旅人，都能擁有最高品質、不被打擾的五感體驗。

除了漫步奇岩秘境，今年更推薦各位參加「基隆港水路之旅」，從不一樣的角度看基隆！ 旅客將搭乘觀光客輪，在導覽員的解說下重返17世紀的基隆，將豐富的歷史文化導入壯麗的自然地景中。透過「從海上看基隆」的獨特水路航程，感受有別於陸上觀光的港都風采。

相關活動訊息可上和平島地質公園官網查詢。

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