中山大學攜手倫敦大學共辦碩士學程 留英學費僅需負擔5成

中山大學與倫敦大學亞非學院合作的「全球公民權碩士學位學程」今（13日）正式揭牌成立。左起中山大學副校長許博欽、郭志文、社科院院長陳美華、校長李志鵬、英國在台辦事處政治新聞署署長何泰曦、教育部主任秘書林伯樵、中山大學校友欣巴巴事業董事長黃烱輝。（記者許麗娟攝）

台英高等教育首例共同辦學，中山大學攜手倫敦大學亞非學院合作的「全球公民權碩士學位學程」今（13）日正式成立，115學年度首屆對外招生，學生僅需負擔常態留英學費50%，便能至世界名校研究修習、取得頂尖文憑。

中山大學校長李志鵬表示，中山大學推動國際合作一向不遺餘力，目前與46個國家、336所姊妹校及大學聯盟締結夥伴關係，去年更與倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）簽署合作備忘錄，共同設計全台首創的聯合碩士學位學程，歷時1年多的籌備擘劃，今天正式成立，期能匯聚雙方教學資源，培育具備全球公民視野與跨文化理解能力的國際專業人才。

請繼續往下閱讀...

教育部主任秘書林伯樵出席揭牌典禮，期盼從中山與SOAS的合作開始，強化台英雙邊關係，促成更多台英高教機構的學術研究與國際交流，開啟未來更多跨國協作的可能性。

中山大學社會科學院院長陳美華指出，「全球公民權碩士學位學程」是全英語授課的學程，學費僅需1萬3000英鎊（約新台幣55萬元），並設有6個全額獎學金與12個部分獎學金。整體課程設計強調培育學生為具全球公民視野，並有能力解決當代複雜問題的專業人才，除了甫出校門的大學畢業生，也歡迎各領域專業人才進修。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法