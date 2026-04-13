搶救陳壽彝等匠師作品 雲縣定古蹟章寶宮修復工程開工

章寶宮廟內有140幅已故國寶彩繪大師陳壽彝的作品，因鳥糞及漏水危害嚴重損壞。（記者黃淑莉攝）

歷經10年努力爭取，雲林縣四湖下桂山章寶宮修復工程今（13）日開工，總經費6000萬元，縣府文化觀光處表示，章寶宮建築裝飾匯集多位國內重要匠師的工藝作品，這次修復將以最小干預、可逆性及原貌保存等原則，力求恢復原貌與歷史特色，預計2028年3月完工。

章寶宮主祀媽祖、陪祀有註生娘娘、三太子及三王等神尊，是四湖地區民眾重要信仰中心之一，文觀處指出，章寶宮裡面有許多藝師作品，包括已故國寶彩繪大師陳壽彝繪製的梁枋畫作140多件，大木作方面有漳派名匠陳專琳設計、許擇南協助完工與監造，廟內泥塑與龍柱由匠師吳千製作，縣府在2016年登錄為雲林縣定古蹟。

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雲林縣議員蘇國瓏說，因廟體老舊多處漏水，造成廟內木構件受潮、開裂，加上蟲蟻蛀蝕，雖搭設鋼構棚架保護，但損毀情況持續惡化，地方多年前即爭取修復，歷經10年今天終於開工。

雲林縣長張麗善表示，章寶宮廟內有許多大師作品，是1座深藏不露的廟宇，這次修復是以地方創生計畫向國發會爭取獲補助5400萬元，縣府及廟方各配合300萬，總計6000萬元，工程預計2028年3月完工。

文觀處長謝明璇指出，這次修復工程將以「最小干預、具可逆性、原貌保存、具時代辨識性」文資修復原則，並結合傳統工法與適當現代技術，整修屋面、木構件、牆體，確保結構安全無虞，同時解決廟體滲漏水問題，另廟內珍貴的彩繪、泥塑、剪黏等作品也將由專業修復師及匠師修復，力求恢復古蹟原有風貌與歷史特色。

謝明璇說，未來將串聯四湖、北港的宗教文資場域，結合地方產業、宗教，辦理傳統工藝設計學堂、創生共學走讀、工藝系列講座，帶動地方文化產業創生。

歷經10年爭取，雲林縣定古蹟四湖下桂山章寶宮修復工程終於開工，預計2028年完工。（記者黃淑莉攝）

雲林縣定古蹟下桂山章寶宮建築裝飾匯集包括國寶彩繪大師陳壽彝等多位國內工藝匠師的作品。（記者黃淑莉攝）

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