全國新零售競賽 最大贏家新竹高商抱走1、2名等多獎項

「114學年度全國新零售競賽」舉行第9屆頒獎典禮合照。（健行科大提供）

培育電商新秀的指標性賽事「114學年度全國新零售競賽」日前在桃園市健行科技大學舉行第9屆頒獎典禮，今年賽事匯聚全國11所高中職、約100組隊伍、近350位學子參賽，展現年輕世代在新零售領域的創意與實戰能量。其中，新竹高商勇奪第1、2名，花蓮高商榮獲第3名，新竹高商並在這次比賽拿下優等、佳作等多個獎項，成為競賽中最大贏家。

桃園市政府青年事務局長侯佳齡今日表示，電商是現在熱門話題，電商平台非常多元且面向廣泛，全國新零售競賽已經成為高中職學生接軌產業實務的重要舞台，健行科大透過這項競賽，讓選手有不同的發展空間，也感謝企業界提供平台與贊助活動單位，相信透過這樣競賽平台，能讓學生在課堂上學到的東西與自己的創意結合並被看見。

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本屆競賽項目涵蓋「電商平台佈置」、「一頁企畫書」及「社群行銷」三大主軸，全面考驗參賽隊伍的數位工具應用與整合行銷能力。主辦單位為每支隊伍開通專屬的電商平台網站，讓學生實際操作後台、布置商品頁面；同時需撰寫一頁企畫書，闡述商業模式與行銷策略。

另外，參賽隊伍須建立Facebook粉絲專頁與Instagram公開帳號，透過貼文內容與互動經營，累積按讚數與追蹤數。更增設「短影音行銷」加分項目，鼓勵學生拍攝30秒創意影片，呼應當前短影音社群趨勢。

健行科大電商中心主任許美玉表示，競賽不僅是成績的比拚，更是理念的實踐與交流，頒獎典禮除表揚在競賽中脫穎而出的優秀團隊，全程參與並完成繳件的隊伍，皆獲頒參賽完成證明，期盼未來能持續與產官學界合作，為台灣培育更多具備創新思維與實戰能力的優秀人才。

桃市青年局長侯佳齡（左1）頒發「114學年度全國新零售競賽」第1名。（健行科大提供）

桃市青年局長侯佳齡（左1）頒發「114學年度全國新零售競賽」第2名。（健行科大提供）

桃市青年局長侯佳齡（左）頒發「114學年度全國新零售競賽」第3名。（健行科大提供）

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