實驗教育三法上路10年 教育部擬明年啟動新一波修法

立法院教育及文化委員會今日舉行「實驗教育三法」等修法公聽會，多位立委、學者、民間團體及學生代表參與。 （圖由立委伍麗華辦公室提供）

立法院教育及文化委員會今（13）日舉行「實驗教育三法」等修法公聽會，多位立委、學者、民間團體與學生代表指出，實驗教育上路10年，人數快速成長，但制度配套明顯跟不上，從審議機制、輔導資源到特教支持皆出現落差，呼籲修法不應只著重鬆綁，更應補上制度保障。

教育部政次張廖萬堅回應，實驗教育自2014年立法、2017年修法以來已邁出重要一步，但各型態發展差異大，將持續蒐集各界意見，並規劃於明（2027）年推動新一波修法，朝制度優化方向調整。召委伍麗華也表達希望修法能加速，以解決相關問題。

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國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，學校型態實驗教育高度集中於公立與偏鄉學校，公立占比逾9成，制度已與小校存續壓力高度連動，若未明確設下特教與弱勢學生保障底線，恐影響就學權。

立委陳培瑜指出，審議制度與現場需求脫節，地方審查仍多以傳統教育視角進行，且程序冗長，偏鄉學校轉型動輒需時1至2年；場地取得雖有法源，實務上卻缺乏透明機制。立委吳沛憶則分享，在410教改時，她接受體制內小學實驗教育，形塑她的全人發展，上國中後卻進入打罵教育。

日本野雪塾校長、有「台灣自學教父」之稱的陳怡光指出，地方政府多由不同單位分散管理實驗教育，涵蓋不同學制與型態，家長與辦學者常「不知道該找誰」，呼籲設立專責機構統整窗口。

此外，振鐸學會理事丁志仁指出，現行三級輔導機制未必適用於實驗教育，應重新設計符合多元學習需求的支持系統。全教總專業發展中心執行長葉明政則主張，應推動審議評鑑透明化與責任化，由主管機關公布各項結果，接受公眾檢驗與專業問責。

學生代表王乙帆以自身經驗指出，非學校型態學生離開校園後，缺乏穩定輔導資源，各縣市差異大，遇到生涯與心理困擾時難以取得適切協助。

原民會教文處長邱文隆表示，今年啟動首間原住民族學校試辦計畫，未來將強化師資培育與族語教學，逐步落實文化主體性。

教文會召委伍麗華今日安排實驗教育三法等修法公聽會，強調為解決上路10年相關問題，儘速修法具重要性。（圖由立委伍麗華辦公室提供）

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