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    首頁 > 生活

    中國「不講武德」、突祭禁令 鳳梨農：感謝政府助拓日本市場

    2026/04/13 14:30 記者吳俊鋒／台南報導
    關廟鳳梨進入產季，農民全力供貨，拓展內、外銷市場。（記者吳俊鋒攝）

    關廟鳳梨進入產季，農民全力供貨，拓展內、外銷市場。（記者吳俊鋒攝）

    鄭習會之後，中共釋出惠台10措施，包含水果產品的輸入可以更便利，鳳梨是否也在開放之列，引起矚目；有農民直言，當年對岸「不講武德」，突然祭出莫名禁令，令人傻眼，一度擔心銷路中斷，生計受影響，感謝政府協助拓展日本市場，價格穩定成長。

    5年前中國以「介殼蟲」檢疫問題為由，突然暫停台灣鳳梨輸入，禁令持續迄今，隨著鄭習會後的利多宣傳，更讓一些農民堅信當時確實是政治因素的刻意打壓。

    關廟鳳梨深受國內、外歡迎，當地知名的俊慶蔬果運銷合作社，因供貨的質、量穩定，已建立市場口碑，目前每年輸往日本的「金鑽」超過30萬支，訂單絡繹不絕，顯見熱賣程度。

    合作社理事主席郭俊說，配合供貨的農民有團體產銷履歷，無論金鑽鳳梨、芒果鳳梨，都品質保證，近年來，在班員的努力下，日本已成為最大的出口市場，不再受中國禁令的影響。

    郭俊麟提到，合作社內、外銷的供貨比例約各半，日本市場已經相當穩定，且雙方維持良好的合作默契，量能逐年增加，彼此互惠、雙贏，皆大歡迎，未來出口仍將以該通路為主。

    郭俊麟表示，當年中國突祭輸入禁令，讓農民一度措手不及，所幸政府積極協助，很快度過難關，若在風險評估、合作默契的考量下，外銷市場的選擇上，多數會以日本為優先。

    郭俊麟強調，有詢問過農民，認為大家都很努力提供優質鳳梨，但若買方心態受到政治因素干擾，會讓生意變得複雜，影響合作意願；目前仍待觀察，一切配合政策。

    關廟區農會展開金鑽鳳梨收購，啟動運銷作業。（記者吳俊鋒攝）

    關廟區農會展開金鑽鳳梨收購，啟動運銷作業。（記者吳俊鋒攝）

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