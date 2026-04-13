台灣學在歐洲快速發展 法國東語和台師大合辦國際研討會

「世界裡的台灣：On Teaching Taiwan─傳播、創新與台灣化」國際研討會，近日於法國國立東方語言與文化學院（Inalco）舉行，成為觀察台灣學在歐洲發展的重要指標。（圖由劉展岳提供）

「世界裡的台灣：On Teaching Taiwan─傳播、創新與台灣化」國際研討會，近日於法國巴黎的法國國立東方語言與文化學院（Inalco）舉行，成為觀察台灣學在歐洲發展的重要指標。台灣學暨台灣講座中心主任劉展岳表示，研討會的最大意義，在於揭示台灣學正於歐洲多國快速發展，並呈現多元路徑。

研討會由台灣師範大學國際台灣學研究中心與Inalco台灣學暨台灣講座中心共同主辦，與會學者來自台灣及歐洲各地，包括台師大、中正大學、羅馬第三大學、捷克查理大學與波蘭華沙大學，分享教學與制度經驗。

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劉展岳表示，推動台灣學國際化的關鍵，在於強化台灣自身理論與史觀的對外傳播，並透過翻譯計畫，將台灣學者的重要著作引入各國教育體系與學術對話機制，讓台灣不僅成為研究對象，更能成為知識生產與理論建構的重要來源。

針對長期以來台灣多被納入中國或東亞研究之下，知識定位相對模糊。劉展岳表示，這次研討會提出「台灣化」概念，強調應重建知識框架，使台灣從附屬案例轉為具有自身歷史、語言與文化邏輯的主體。

與會者分享課程內容展現跨領域特性，涵蓋台灣哲學、自然生態、飲食文化、文學、宗教與美術史等。從哲學角度切入，重新檢視「主體性」在不同語境中的轉譯；生態課程結合山林治理與原住民族知識，連結全球氣候議題；美術史課程則呈現台灣在殖民、冷戰與全球化交織下形成的視覺文化；飲食文化課程則以夜市與移民飲食為例，分析文化混雜與社會變遷。

其中，以Inalco為核心的法國台灣學發展，已從單純課程設置，轉向具備明確知識策略的制度工程。劉展岳指出，Inalco不僅將台語納入正式學分體系，並結合客語、南島語與正體華語教學，強化台灣作為多語社會的知識呈現，使語言成為理解台灣歷史與文化的重要入口；同時透過跨領域課程整合文學、歷史、政治與表演藝術，並連結民主轉型、語言多樣性與身份政治等議題，使台灣經驗成為國際學術對話的重要資源。

義大利則透過台灣文學與影像研究，突破既有中國研究框架；捷克與波蘭等中東歐國家，因歷經民主轉型，對台灣發展產生高度共鳴，進一步推動課程與研究設立。

劉展岳表示，期待政府開始進行台灣學者研究專書及理論書籍的外譯發展與推廣計劃，規劃相關配套措施及經費的挹注，提供台灣語言發展、培訓及研究機構具持續發展的韌性。

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