環檢警聯手破獲廢棄物亂倒苗栗廠房 涉案5人起訴沒收不法所得

環檢警聯手破獲苗栗廠房遭亂倒塑膠廢棄物。（環境管理署提供）

環檢警聯手破獲苗栗土地與廠房遭不肖人士非法棄置高達1500噸的廢塑膠混合的廢棄物，不只對犯案者提起公訴、沒收不法所得，更要求污染者還要自行清理負起環境復原責任，相關不法業者已經清除近1223噸。

環境部環境管理署中區環境管理中心與苗栗縣環境保護局，偕同苗栗地檢與由苗栗地檢指揮之內政部警政署保安警察第7總隊第3大隊中區中隊，破獲苗栗縣造橋鄉土地及廠房遭非法棄置大量廢塑膠混合物，環管署表示，該案是由環、警聯手發現苗栗縣造橋鄉明X企業社廠內貯存大量廢機動車輛回收場拆解後之廢塑膠混合廢棄物。

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環管署表示，經勾稽比對、分析車輛軌跡，溯源查出來源是桃園市3家廢機車輛回收場，報請苗栗地檢偵辦後，確定是查獲黃姓主嫌設置「明○資源回收企業社」，與李姓主嫌藉此向不知情地主承租苗栗縣造橋鄉土地及鐵皮廠房，作為掩護非法棄置事業廢棄物之地點，期間再藉由賴姓環保掮客以每車次約10萬元高額處理費，對外收受北部多家廢機車輛回收場的廢料。

環管署表示，該非法棄置廢棄物面積廣達2198平方公尺，重量估算約1500公噸，苗檢除將涉案其中5人起訴外，更向法院聲請沒收賴姓環保掮客高達200萬元不法所得，也要求違法者在偵辦期間自行清除近1223公噸之廢棄物，送往合格廢棄物處理廠及再利用機構依規定處理、再利用。

環管署強調，事業產出廢棄物需委託領有合格廢棄物清除、處理許可文件之機構清理，否則將負環境清理連帶責任及共同面臨刑事責任，也呼籲地主，出租土地或廠房時應提高警覺並加強巡視，若未經主管機關許可提供土地堆置廢棄物，依法規定最高可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

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