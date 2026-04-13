3月瘋媽祖！環境部偕鎮瀾宮推「福食文化」 引進重複性餐具減廢

環境部盼民眾多使用重複餐具，在媽祖遶境期間減少一次性餐具使用。（環境部提供）

農曆3月瘋媽祖，跟著媽祖遶境也不忘落實環保愛環境，環境部部長彭啓明昨拜會台中大甲鎮瀾宮，和廟方宣示未來將逐步引進重複性餐具、減少一次性餐具使用，透過減廢引導信眾對媽祖的虔誠轉為友善土地。

為落實宗教文化和環境永續對話，彭啓明昨偕資源循環署署長賴瑩瑩赴鎮瀾宮參香祈福並拜會廟方副董事長鄭銘坤，彭啓明表示，媽祖遶境牽動數百萬人次的情感，龐大人潮也伴隨大量一次性用品的廢棄問題，強調未來將與鎮瀾宮深度合作，推動「福食文化」轉型，逐步引進重複性餐具，減少拋棄式資源的浪費，並獲廟方正面回應，表示疫情前就有準備超過萬組的循環餐具，是因為疫情考量安全才改用一次性餐具，將全力配合。

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環境部表示，未來將逐步引進重複性餐具來減廢，也會建立環保遶境的公私協力新模式，包含媒合企業能量，支援環保物資與硬體設備，並串聯專業組織協助循環餐具的清洗、運送與營運管理，以及由宮廟帶動信眾響應，建立完善的回收機制，讓環保成為行動信仰。

環境部指出，民間團體「永續百行」發起的「零廢敬媽祖」行動，提供自備餐具或購物袋的驚喜折扣，更透過媒合企業贊助洗劑與攤家合作，在沿途設立「洗碗站」與「循環餐具租借站」，民眾只需加入「永續百行《零廢敬媽祖》」官方LINE帳號，即可輕鬆完成餐具租借，並快速查詢附近的洗碗站位置。

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