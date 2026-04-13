又是AI假訊息！ 交通部：無雙鐵長者專屬免費特權

近期網路社群與YouTube頻道流傳「2026年起長者搭乘台鐵、高鐵享有5大免費特權」及「10月新政策」等相關影片與訊息，交通部今日嚴正澄清。（記者黃宜靜攝）

近期網路社群與YouTube頻道流傳「2026年起長者搭乘台鐵、高鐵享有5大免費特權」及「10月新政策」等相關影片與訊息；對此，交通部今日嚴正澄清，相關網傳內容為AI技術生成的虛構假訊息，交通部從未推出類此措施，請民眾切勿上當受騙，更勿以訛傳訛。

交通部指出，該類影片並未引述任何官方資訊，實為利用AI模板大量產製的農場內容，且刻意使用「勇敢爭取」、「不開口服務人員絕對不會告訴你」等煽動性用語，恐製造年長旅客與站務人員的對立，擾亂公共運輸服務秩序，對此惡劣行徑予以強烈譴責。

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為避免民眾遭誤導，影響自身權益與公共運輸秩序，交通部針對網傳不實謠言，彙整並說明雙鐵實際的營運與服務現況，在車票優惠與敬老卡使用規定上，無免費升等或同行者免費特權，網傳「免費升等高級車廂」、「持免費票陪伴長輩同行」、「高鐵假期1500元補貼旅遊金」等均為惡意造謠；至於在法定敬老票規定上，依老人福利法規定，年滿65歲國民搭乘雙鐵，得享有半價優惠。

交通部續指，目前「敬老卡」扣抵車資僅適用於台鐵，且受各縣市政府補助額度限制，絕無傳言所稱的「無限額度」；高鐵則尚無敬老卡扣抵車資服務。此外，敬老卡也無法綁定、或匯入家人之信用卡紅利點數。最後，目前符合台鐵黃金會員以上會員等級，提供對號列車座位媒合的服務，並非以年齡區分的長者專屬特權。

在車站與列車服務設施上，交通部表示，雙鐵並無設立實體「專屬綠色通道」，也沒有「銀髮免費貴賓室」或雙層列車設計。年長及行動不便旅客如有需求，可至車站服務台或無障礙窗口辦理，雙鐵皆會啟動愛心通報服務機制，由站務人員協助引導上下車。另外，網傳「車站到目的地免費來回接駁」、「電動車月台接送服務」皆為虛構，目前僅高鐵、台鐵EMU3000型列車內設有AED心臟去顫器，所有車廂皆未配置氧氣瓶。

交通部強調，持優待票（含敬老票）旅客有其常態的行李託運件數與重量限制，若以包裹託運則按普通費率5折計收，並無所謂的「敬老專屬費率」。

最後，交通部呼籲，相關政府及雙鐵的各項最新服務、優惠措施與票價規定，均會第一時間同步公布於官方網站。民眾若收到來源不明的各項福利或政策影片，請務必至交通部、台鐵公司或台灣高鐵公司官方網站查閱確認，或直接撥打雙鐵客服專線求證，請大家共同防範假訊息，守護自身權益與公共運輸秩序。

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