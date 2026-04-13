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    首頁 > 生活

    南投「松嶺之星」觀景塔 首次招商無人投標

    2026/04/13 13:27 記者張協昇／南投報導
    南投「松嶺之星」觀景塔預計4月底完工，惟首次招商無人投標。（南投縣政府提供）

    南投「松嶺之星」觀景塔預計4月底完工，惟首次招商無人投標。（南投縣政府提供）

    南投縣政府斥資5億多元在名間鄉松柏興建的「松嶺之星」觀景塔，預計4月底前完工，將採OT促參案方式委外營運，惟縣府首次招商卻乏人問津而流標，縣府觀光處長陳志賢今（13日）在縣務會議表示，目前正請顧問公司調整招商文件內容，提高投資誘因後再次辦理公告招商。

    「松嶺之星」觀景塔，座落於八卦山脈海拔約500公尺處，塔高近58公尺，地下室設置大廳、停車場及商店街，地下戶外則規劃公園、景觀步道，遊客可選擇從地下室搭3部電梯直達頂樓採玻璃地板設計的環狀觀景天空步道，或沿著螺旋狀樓梯上頂樓，遠眺中、彰、投美景。

    觀景塔賣點之一是塔頂設有標榜全國唯一的大型LED球體屏幕，提供360度環景播放效果，可進行燈光節目演繹表演，也可投放影片、文字。

    陳志賢指出，「松嶺之星」目前工程進度達99%，預計4月底前完工，6月底前取得使用執照，惟日前辦理首次招商，因景氣不佳，未有廠商投標而流標，有意經營廠商擔心水源不足，但目前已接通自來水設施，並設置17噸專用水塔，解決供水問題。

    此外，縣府也已建置完成「松嶺之星智慧旅運整合票務系統」平台，並計畫未來由縣府負責經營接駁車，以減少廠商各項營運成本支出，同時規劃設置串聯受天宮的健行步道，強化各項配套措施，提高廠商投資誘因，希望能在6月完成招商，拼明年春節前試營運。

    南投「松嶺之星」觀景塔，可遠眺中、彰、投美景。（南投縣政府提供）

    南投「松嶺之星」觀景塔，可遠眺中、彰、投美景。（南投縣政府提供）

    南投「松嶺之星」觀景塔坐落於八卦山台地，每當四周雲霧繚繞時，景緻優美如仙境。（南投縣政府提供）

    南投「松嶺之星」觀景塔坐落於八卦山台地，每當四周雲霧繚繞時，景緻優美如仙境。（南投縣政府提供）

    南投「松嶺之星」觀景塔，設置景觀步道。（南投縣政府提供）

    南投「松嶺之星」觀景塔，設置景觀步道。（南投縣政府提供）

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