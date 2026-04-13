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    首頁 > 生活

    竹縣啟動「星球代號 H-26」計畫 提供校園青年社團展演舞台

    2026/04/13 13:17 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣府用經費等，協助境內的青年學生社團成果有更多元機會被看見。（記者黃美珠攝）

    新竹縣府用經費等，協助境內的青年學生社團成果有更多元機會被看見。（記者黃美珠攝）

    培養青創力量，新竹縣第4年提供境內近400個大專院校或高中職校園社團，以「星球代號 H-26」為名，給予活動經費補助或協助場地借用等。副縣長陳見賢今天就用插旗探索另顆「星球」的概念，宣告啟動這個計畫，歡迎各校青年才俊把握機會領航。

    縣府教育局青年事務科長陳宥婕說，所謂「H-26」，就是新竹縣「Hsinchu」和「2026」的代號，主題設定探索星球，除了年輕人熱愛酷、炫，勇於嘗試的特性，他們也把縣府當作是一艘「太空梭」，願意乘載、托舉這些年輕人的熱情和夢想，以開創未來新天地。

    副縣長陳見賢說，6都之外，新竹縣是第一個提供校園社團資源的縣市。從2022年起，每年到校舉辦社團資源指南說明，讓學生社團了解有哪些管道可以獲得經費補助，或是所需場地的借用申請。光是講座、營隊、各類比賽以及聯合展演已補助超過百場、200萬元。

    此外，考慮縣內可供學生社團活動的空間稀缺，先後開辦了青年社團據點「Young Space」、跟位於新竹縣體育場內的「FUN舞空間」，前者有免費借用的團練室、2個多功能教室，後者則是個不需申請的半開放空間。

    陳宥婕說，由於竹北遠百店前廣場或其7樓古厝區也另有小型展演空間，只要學生社團有需求，他們都可從旁協助媒合。未來縣府則不排除在溪南「大禾埕」爭取規劃，讓學生社團有更多舞台表現自我。

    新竹縣今天用插旗星球的創意，鼓勵縣內校園內的各青年社團追夢。（記者黃美珠攝）

    新竹縣今天用插旗星球的創意，鼓勵縣內校園內的各青年社團追夢。（記者黃美珠攝）

    位於新竹縣體育場半開放的「FUN舞空間」，每天清晨6點到晚上10點，都可免費提供學生社團使用。（取自竹縣府官網）

    位於新竹縣體育場半開放的「FUN舞空間」，每天清晨6點到晚上10點，都可免費提供學生社團使用。（取自竹縣府官網）

    竹北遠百店前廣場、7樓古厝區，都有小型展演空間，學生社團想要辦活動，縣府教育局可幫忙媒合。（記者黃美珠攝）

    竹北遠百店前廣場、7樓古厝區，都有小型展演空間，學生社團想要辦活動，縣府教育局可幫忙媒合。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢說，6都之外，新竹縣是第1個提供校園社團資源的縣市。（記者黃美珠攝）

    新竹縣副縣長陳見賢說，6都之外，新竹縣是第1個提供校園社團資源的縣市。（記者黃美珠攝）

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