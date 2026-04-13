新北弘揚孝道促進會捐250份育兒寶貝袋 陪伴新生兒「平安熊大漢」

新北市社會局長李美珍（左二）回贈感謝狀給弘揚孝道促進會理事長阮虔南，右1為前會長鄭玉廷。（記者翁聿煌攝）

新北市弘揚孝道促進會理事長阮虔南承襲上屆理事長鄭玉廷愛心，持續響應「新北愛小孩」行動計畫，除了推廣孝道文化、照顧長輩之外，也關心孕媽咪、守護下一代，阮虔南今天（13日）與促進會理監事捐贈250份育兒寶貝袋，由社會局長李美珍代表受贈，希望致贈新手爸媽照顧幼兒使用，祝福新生兒「平安熊大漢」。

弘揚孝道促進會理事長阮虔南表示，孝道為傳統倫理，在前會長、也是世界華人工商婦女企管協會副總會長鄭玉廷帶領下，將孝道擴及到兒童關懷，幼吾幼以及人之幼，希望讓孩子感受到父母的愛，自然會產生珍惜與回饋的心，進而成為「愛的循環」。

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鄭玉廷表示，「百善孝為先」，她希望弘揚孝道促進會老小都能照顧到，去年她在任內還結合自身企業與促進會，捐贈1輛社福專車，提供社會重建中心服務街友專用，促進會不僅弘揚孝道，也關心社會各項公益。

社會局長李美珍表示，新北育兒寶貝袋推出5年多來很受歡迎，目前已進化到4.0，她以一個「新手阿嬤」使用心得說，小孩很喜歡安撫巾、手搖鈴和迴力車等，父母也可以依照繪本陪伴小孩1天健康作息，或是利用袋內工具，搭配孩子成長歷程，施作簡易發展篩檢。

社會局兒童托育科長陳麗雲補充，凡至新北各戶政事務所辦理新生兒出生登記、設籍新北市者，即贈送1份育兒寶貝袋，內容物包含使用說明書及6樣適性玩具和工具等，提供育兒參考，若是選擇線上辦理出生登記，完成程序後，家長也可攜帶父或母身分證前往戶籍所在地戶政所，領取1份育兒寶貝袋。

新北市弘揚孝道促進會響應新北愛小孩行動計畫，捐贈250份育兒寶貝袋。（記者翁聿煌攝）

育兒寶貝袋內有安撫巾、手搖鈴、迴力車和寶寶1天作息繪本等。（記者翁聿煌攝）

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