台東豐榮路69巷遇雨即淹 縣府決補助每戶5萬元設防水閘門

台東市豐榮路69巷遇雨成災，民眾克難擋水，縣府將補助每戶5萬元設置防水閘門。（記者黃明堂攝）

台東市豐榮路69巷遇雨即淹、積水甚至達小腿高度，居民長期飽受淹水之苦，苦不堪言。經市長陳銘風反映民眾心聲與需求，縣政府今天宣布，正式核定補助該區域設置防水閘門，每戶最高補助5萬元，展現改善淹水問題的決心。

縣長饒慶鈴表示，面對極端氣候帶來的短延時強降雨，單靠排水工程已難以完全避免積淹水風險，縣府將採「工程改善＋民間防護」雙軌並行，從源頭治理與居家防護同步著手，務實解決民眾長期困擾，不能讓居民一遇到下雨就提心吊膽。

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縣府建設處指出，該區排水條件受地形及既有都市發展影響，短時間強降雨易形成積水情形，目前已盤點約75戶有設置防水閘門需求，透過補助方式可即時降低淹水進入屋內之風險，並將持續檢討排水系統及下水道改善工程，提升整體防洪能力。

建設處進一步說明，本案由台東市長陳銘風向縣府爭取補助，反映地方民眾需求，促成本次補助方案。後續將由市公所負責受理申請及執行作業，協助民眾儘速完成設置。

縣府強調，未來將持續盤點易淹水區域，結合工程建設與防災措施，逐步強化台東整體防洪韌性，讓居民面對大雨不再恐慌，真正安心生活。

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