白沙屯媽起駕慢是因政治人物詞所致 拱天宮主委：因3尊媽祖首次同行沒經驗

拱天宮主委洪文華指出，3尊媽祖首次同行，媽祖神尊在鑾轎內要固定妥當後才能出發，因為第一次沒有經驗，時間拖比較久，起駕才延遲。 （記者歐素美攝）

苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步往北港朝天宮進香，除了白沙屯媽、山邊媽，今年首次加入爐主媽同行，因今年起駕較晚，引發信眾質疑是因藍營政治人物致太長所致； 拱天宮主委洪文華指出，是因3尊媽祖首次同行，媽祖神尊在鑾轎內要固定妥當後才能出發，因為第一次沒有經驗，時間才拖比較久。

「粉紅超跑」鑾轎內3尊媽祖，今天引領逾46萬名「香燈腳」，展開8天7夜的進香路，昨晚起駕時，國民黨台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安與多名藍營縣市長參選人、立委、民代等皆參與登轎儀式，有民眾、香燈腳質疑，今年媽祖起駕的時間有點久，質疑是太多的政治人物致詞，致起駕時間延遲。

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拱天宮主委洪文華今天在大甲鎮瀾宮接受媒體聯訪時表示，今年因爐主媽第一次參與進香，3尊媽祖同行，媽祖神尊在鑾轎內要固定妥當後才能出發，因為第一次沒有經驗，時間拖比較久，不是因為政治人物致詞因素，日後會改進。

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