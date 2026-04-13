高雄梓官蔬菜風特色候車亭 結合科技與美學成新地標

高雄梓官蔬菜風特色候車亭 結合科技與在地美學成新地標。（記者黃良傑攝）

高市出現最具「菜味」的公車亭，就在梓官區的「蔬菜」特色候車停，不僅成為當地新地標、新亮點，也提供乘客更舒適的候車環境。

交通局表示，梓官是高雄重要的蔬菜產地之一，盛產各類葉菜、根莖類，為南部蔬菜市場穩定供應來源之一，因此，該座候車亭整體設計以清新明亮的蔬菜色系為主，高麗菜、青菜等元素變成可愛剪影裝飾，再搭配屋頂的吉祥物造型設計，讓人一眼就記住。

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交通局去年在林園區設計、興建以洋蔥為靈感的特色候車亭，將農業意象融入公共設施，不僅提升候車品質，也成功吸引民眾關注，成為地方亮點之一。

今年在梓官設立的這座候車亭，就在進學路「梓官區公所」站，以當地盛產的各式蔬菜為靈感，將日常候車空間變身充滿地方農村風情的公共藝術，十分吸睛。

該候車亭同時結合電子紙公車動態資訊系統，以及整合式長椅、側面透明玻璃，除展現在地農業風貌，也提供民眾即時資訊，文化局也補助該特色候車亭興建，延續前一年度洋蔥候車亭的成功經驗，結合在地農產意象與藝術設計，展現梓官區在地農業特色，除提升公共運輸品質，也為地方注入更多觀光亮點與生活美感。

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