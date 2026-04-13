斥資3.5億元打造 台南新地標北區區政大樓啟用

斥資3.5億元打造北區區政大樓隆重舉行落成啟用典禮。（記者王姝琇攝）

北區區政大樓今日舉行落成啟用典禮，台南市長黃偉哲、議長邱莉莉與內政部常務次長吳堂安等人共同見證。黃偉哲表示，新建區政大樓將成為海安路綠園道的重要地標，也象徵北區邁向幸福宜居、行政便捷的新時代。

黃偉哲表示，北區發展快速，人口與各項需求增加，原辦公空間已不敷使用，周邊停車與公共空間嚴重不足，為提供市民更便利、舒適之洽公環境，由中央與市府共同投入經費3億5602萬元，於鄭仔寮重劃區新建北區區政大樓，不只是空間上的擴充，更是結合區政、戶政及社會福利，三合一聯合服務的新趨勢，充分展現市府提昇民眾服務品質的高度重視。

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北區區政大樓為地下1層、地上4層，總樓地板面積5813平方公尺，外觀以水平露台與垂直量體交織配置，搭配白色外牆與暖色調色塊形塑明亮親民形象。建築環境以在地歷史與環境共生為設計理念，設置地景藝術廣場、空中花園及綠能屋頂，4樓大禮堂舞台背板，特別採用原勝安社區活動中心拆除後留下的「舊檜木」回收再利用，成功融合地方特色與環保生態。

北區區長潘寶淑表示，區政大樓除了整合北區區公所及府北戶政事務所，提供民眾更便捷的行政服務；另外為了照顧年輕家庭的育兒需要，社會局未來也會在區政大樓1樓設置托嬰中心，在2樓民眾洽公區也有規劃兒童遊戲區及親子廁所，更貼近民眾實際需求。

中央與地方合作斥資3.5億元打造北區區政大樓。（記者王姝琇攝）

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