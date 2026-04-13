新北三峽首座捷運開發大樓開工 估2029年完工

「三峽站出入口2捷運開發案」為三峽區首座開工的捷運開發大樓，將興建地上15層的捷運共構大樓，預計2029年完工。（記者黃政嘉攝）

新北捷運三鶯線力拚今年6月通車，新北市長侯友宜今率領新北市捷運工程局長李政安與投資人昇陽建設公司董事長麥寬成出席「三峽站出入口2捷運開發案」開工祈福典禮，該案為三峽區首座開工的捷運開發大樓，將興建地上15層的捷運共構大樓，預計2029年完工，侯友宜期待此處代表三峽地區蓬勃發展、新舊交替的象徵，希望不但引進人口，且帶動三峽更多的產業跟經濟。

侯友宜表示，三鶯線共有7處捷運開發案，預估共可吸引485億元的投資金額、引入1.4萬人口，目前已成功招商5處，透過軌道經濟帶動捷運運量成長，加速帶動三鶯地區發展，打造北北基桃捷運共榮生活圈。

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他說明，此案投資金額約29.17億元，三峽站剛好在新舊老城區的交會，旁邊有國光社宅也有老街的環境，此案提供266坪公益空間，將設置長照、日照中心及社區心理衛生中心辦公室進駐，另提供商業發展及就業機會，1樓規劃17間店鋪，2樓以上提供379戶住宅，3樓可連通三峽站2號出入口，實現「到站即到家」的便利生活，預計2029年完工交屋，擴充三峽老街區及北大特區更多元的服務機能，他說，不管原物料怎麼漲、中東戰爭怎麼打，希望最終能如期完工。

昇陽建設總經理魏岱霖表示，昇陽建設非常榮幸2023年取得了標案，此案出入口位置連接三峽街區，不管在居住、使用、觀光，這邊等於是個門戶的位置，設計上也回應社福、區域交通，未來一定好好將此案如期完成。

李政安表示，新北捷運將逐步形塑「以站為心、以人為本」的捷運生活圈，實現宜居、宜業、宜行的新北城市願景，透過捷運開發強化捷運站作為都市發展核心的角色，引入人流，為運量及地方經濟帶來正面效益。

今天多位地方民代也參與開工典禮，國民黨新北市議員江怡臻指出，捷運帶來的不只是便利，也會帶來人口與車流成長，包括轉乘接駁、停車空間、學區與公共服務量能，都納入整體規劃，避免建設帶來新的生活壓力。

新北市長侯友宜（前排左3）今與新北市捷運局長李政安（前排左4）、昇陽建設公司董事長麥寬成（前排左6）與地方民代出席「三峽站出入口2捷運開發案」開工祈福典禮。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜期待此處不但引進人口，且能帶動三峽更多的產業跟經濟。（記者黃政嘉攝）

三峽站出入口2捷運開發模擬圖。（圖由新北市捷運工程局提供）

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